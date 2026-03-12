https://1prime.ru/20260312/krokus-868239024.html
Суд приговорил исполнителей теракта в "Крокусе" к пожизненным срокам
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам четверых исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов приговорены к пожизненному лишению свободы, часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, часть – в колонии особого режима. Также суд назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 990 тысяч рублей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
