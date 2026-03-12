https://1prime.ru/20260312/krokus-868239722.html

Суд дал пожизненные сроки 15 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд дал пожизненные сроки 15 фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 12.03.2026

Суд дал пожизненные сроки 15 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает... | 12.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Такое наказание получили исполнители теракта Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов, а также Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

