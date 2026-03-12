Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд дал пожизненные сроки 15 фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 12.03.2026
Суд дал пожизненные сроки 15 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд дал пожизненные сроки 15 фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 12.03.2026, ПРАЙМ
Суд дал пожизненные сроки 15 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T12:00+0300
2026-03-12T12:00+0300
происшествия
бизнес
ск рф
крокус сити холл
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868239550_0:16:3585:2032_1920x0_80_0_0_ce40f3a6fbcf7b6570a8461086af5507.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Такое наказание получили исполнители теракта Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов, а также Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
московская область
бизнес, ск рф, крокус сити холл, московская область
Происшествия, Бизнес, СК РФ, Крокус сити холл, Московская область
12:00 12.03.2026
 
Суд дал пожизненные сроки 15 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Такое наказание получили исполнители теракта Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов, а также Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
 
Происшествия
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
