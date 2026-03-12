КСИР исполнит приказ о закрытии Ормузского пролива мощнейшими ударами

https://1prime.ru/20260312/ksir-868251989.html
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Военные Ирана исполнят приказ верховного лидера Моджтабы Хаменеи по закрытию Ормузского пролива, будут наносить "мощнейшие" удары по противнику, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири. "Во исполнение приказа верховного главнокомандующего сохранить стратегию закрытия Ормузского пролива мы нанесен мощнейшие удары по агрессору", - написал он в соцсети X. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под блокадой Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке с США и Израилем.
