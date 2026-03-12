Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КСИР исполнит приказ о закрытии Ормузского пролива мощнейшими ударами - 12.03.2026
КСИР исполнит приказ о закрытии Ормузского пролива мощнейшими ударами
2026-03-12T18:16+0300
2026-03-12T18:16+0300
экономика
ормузский пролив
иран
тегеран
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Военные Ирана исполнят приказ верховного лидера Моджтабы Хаменеи по закрытию Ормузского пролива, будут наносить "мощнейшие" удары по противнику, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири. "Во исполнение приказа верховного главнокомандующего сохранить стратегию закрытия Ормузского пролива мы нанесен мощнейшие удары по агрессору", - написал он в соцсети X. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под блокадой Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке с США и Израилем.
ормузский пролив
иран
тегеран
ормузский пролив, иран, тегеран
Экономика, Ормузский пролив, ИРАН, Тегеран
18:16 12.03.2026
 
Танкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Военные Ирана исполнят приказ верховного лидера Моджтабы Хаменеи по закрытию Ормузского пролива, будут наносить "мощнейшие" удары по противнику, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири.
"Во исполнение приказа верховного главнокомандующего сохранить стратегию закрытия Ормузского пролива мы нанесен мощнейшие удары по агрессору", - написал он в соцсети X.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под блокадой Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке с США и Израилем.
Экономика Ормузский пролив ИРАН Тегеран
 
 
