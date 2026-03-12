https://1prime.ru/20260312/kuban-868241334.html

Киев атаковал компрессорную станцию "Русская" на Кубани

Киев атаковал компрессорную станцию "Русская" на Кубани

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Киевский режим предпринял очередную атаку ударными БПЛА на компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае в ночь на 12 марта, сообщило Минобороны РФ. "В ночь на 12 марта текущего года киевский режим в целях прекращения поставки газа европейским потребителям предпринял атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края", - говорится в сообщении.

2026

