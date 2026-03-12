https://1prime.ru/20260312/kurs-868252650.html

ЦБ объявил официальный курс валют на четверг

12.03.2026

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,24 копейки по отношению к четвергу, до 11,5027 рубля, доллара - на 0,09 копейки, до 79,0671 рубля, евро - на 54,85 копейки, до 91,3893 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

