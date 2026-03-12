https://1prime.ru/20260312/kurs-868253897.html
Курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 44 гривны
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Официальный курс доллара на Украине впервые превысил отметку в 44 гривны, свидетельствуют данные Нацбанка страны. Так, согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, курс доллара на 13 марта установлен на уровне 44,16 гривны за доллар. Украинское издание "Страна.ua" 9 января сообщало, что курс доллара впервые превысил 43 гривны. В начале января украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП. По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар, однако Нацбанк Украины удерживает его на уровне 42 гривны за доллар, что приводит к потере конкурентоспособности производителей, части выручки экспортеров в гривневом эквиваленте, а бюджет страны, по словам Куща, недополучает налоговые поступления.
