https://1prime.ru/20260312/ldpr-868255417.html

В ЛДПР предложили ввести единые тарифные сетки для женщин и мужчин

В ЛДПР предложили ввести единые тарифные сетки для женщин и мужчин - 12.03.2026, ПРАЙМ

В ЛДПР предложили ввести единые тарифные сетки для женщин и мужчин

Единые тарифные сетки оплаты труда для женщин и мужчин необходимо ввести в России, сообщила РИА Новости первая замруководителя центрального аппарата (ЦА) ЛДПР,... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T20:16+0300

2026-03-12T20:16+0300

2026-03-12T20:16+0300

экономика

россия

общество

лдпр

роструд

https://cdnn.1prime.ru/img/76172/34/761723441_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_dd89fb9c5d4093fb30a40f5e0a90afb7.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Единые тарифные сетки оплаты труда для женщин и мужчин необходимо ввести в России, сообщила РИА Новости первая замруководителя центрального аппарата (ЦА) ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева. "Необходимо добиваться повышения зарплат в бюджетной сфере и введения единых тарифных сеток оплаты труда во всех регионах", - сказала Воропаева агентству в рамках выездного расширенного заседания думской фракции ЛДПР на тему "Сама за себя: выживание как женское искусство". Она также указала на необходимость поддержки инициативы федерации независимых профсоюзов России о разработке закона, обязывающего организации со штатом более 100 человек отчитываться перед Рострудом о гендерном равенстве в оплате труда. По ее словам, речь должна идти не только о зарплатах, но и о премиях, где женщины также находятся в неравном положении. Кроме того, важно внедрять гибкие графики и удаленные форматы работы для родителей. "Это вопрос не только справедливости. Это проблема, которая сегодня рождает большой социально-экономический риск. И вот здесь, конечно, видим субъективизм работодателя, когда складывающаяся более низкая потребность женщины в заработной плате, конечно, рождает определенную систему перекосов", - сказала Воропаева. Особую тревогу, по ее мнению, вызывает ситуация с матерями-одиночками, которых в России почти 5 миллионов. "Тревожная статистика наблюдается и среди старшего поколения: 53% проходящих процедуру банкротства - женщины, а в возрастной категории старше 70 лет доля должников достигает 68%. И если эти женщины воспитывают детей в одиночку, если им не платят алименты, то это автоматически, эта семья, эта женщина и эти дети ушли в границу бедности. А если на этой женщине помимо детей еще и пожилые родители, которым тоже нужно помогать? И женщины-пенсионерки сегодня имеют гораздо более низкую пенсию, чем пенсионеры-мужчины. Нам надо войти в положение вот этих женщин, которые сегодня наиболее нуждаются в поддержке государства", ‒ добавила первый замруководителя ЦА ЛДПР. Воропаева уточнила, что преодоление гендерного разрыва в оплате труда станет одним из приоритетных направлений работы партии, соответствующие законодательные инициативы будут прорабатываться как на федеральном, так и на региональном уровнях.

https://1prime.ru/20260312/tsb-868252466.html

https://1prime.ru/20260310/zarplaty-868089923.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , лдпр, роструд