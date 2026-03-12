Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЛДПР предложили ввести единые тарифные сетки для женщин и мужчин - 12.03.2026
В ЛДПР предложили ввести единые тарифные сетки для женщин и мужчин
В ЛДПР предложили ввести единые тарифные сетки для женщин и мужчин
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Единые тарифные сетки оплаты труда для женщин и мужчин необходимо ввести в России, сообщила РИА Новости первая замруководителя центрального аппарата (ЦА) ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева. "Необходимо добиваться повышения зарплат в бюджетной сфере и введения единых тарифных сеток оплаты труда во всех регионах", - сказала Воропаева агентству в рамках выездного расширенного заседания думской фракции ЛДПР на тему "Сама за себя: выживание как женское искусство". Она также указала на необходимость поддержки инициативы федерации независимых профсоюзов России о разработке закона, обязывающего организации со штатом более 100 человек отчитываться перед Рострудом о гендерном равенстве в оплате труда. По ее словам, речь должна идти не только о зарплатах, но и о премиях, где женщины также находятся в неравном положении. Кроме того, важно внедрять гибкие графики и удаленные форматы работы для родителей. "Это вопрос не только справедливости. Это проблема, которая сегодня рождает большой социально-экономический риск. И вот здесь, конечно, видим субъективизм работодателя, когда складывающаяся более низкая потребность женщины в заработной плате, конечно, рождает определенную систему перекосов", - сказала Воропаева. Особую тревогу, по ее мнению, вызывает ситуация с матерями-одиночками, которых в России почти 5 миллионов. "Тревожная статистика наблюдается и среди старшего поколения: 53% проходящих процедуру банкротства - женщины, а в возрастной категории старше 70 лет доля должников достигает 68%. И если эти женщины воспитывают детей в одиночку, если им не платят алименты, то это автоматически, эта семья, эта женщина и эти дети ушли в границу бедности. А если на этой женщине помимо детей еще и пожилые родители, которым тоже нужно помогать? И женщины-пенсионерки сегодня имеют гораздо более низкую пенсию, чем пенсионеры-мужчины. Нам надо войти в положение вот этих женщин, которые сегодня наиболее нуждаются в поддержке государства", ‒ добавила первый замруководителя ЦА ЛДПР. Воропаева уточнила, что преодоление гендерного разрыва в оплате труда станет одним из приоритетных направлений работы партии, соответствующие законодательные инициативы будут прорабатываться как на федеральном, так и на региональном уровнях.
20:16 12.03.2026
 
В ЛДПР предложили ввести единые тарифные сетки для женщин и мужчин

© Фото : Сергей Силкинфлаги ЛДПР
флаги ЛДПР. Архивное фото
© Фото : Сергей Силкин
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Единые тарифные сетки оплаты труда для женщин и мужчин необходимо ввести в России, сообщила РИА Новости первая замруководителя центрального аппарата (ЦА) ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева.
"Необходимо добиваться повышения зарплат в бюджетной сфере и введения единых тарифных сеток оплаты труда во всех регионах", - сказала Воропаева агентству в рамках выездного расширенного заседания думской фракции ЛДПР на тему "Сама за себя: выживание как женское искусство".
Она также указала на необходимость поддержки инициативы федерации независимых профсоюзов России о разработке закона, обязывающего организации со штатом более 100 человек отчитываться перед Рострудом о гендерном равенстве в оплате труда. По ее словам, речь должна идти не только о зарплатах, но и о премиях, где женщины также находятся в неравном положении. Кроме того, важно внедрять гибкие графики и удаленные форматы работы для родителей.
"Это вопрос не только справедливости. Это проблема, которая сегодня рождает большой социально-экономический риск. И вот здесь, конечно, видим субъективизм работодателя, когда складывающаяся более низкая потребность женщины в заработной плате, конечно, рождает определенную систему перекосов", - сказала Воропаева.
Особую тревогу, по ее мнению, вызывает ситуация с матерями-одиночками, которых в России почти 5 миллионов.
"Тревожная статистика наблюдается и среди старшего поколения: 53% проходящих процедуру банкротства - женщины, а в возрастной категории старше 70 лет доля должников достигает 68%. И если эти женщины воспитывают детей в одиночку, если им не платят алименты, то это автоматически, эта семья, эта женщина и эти дети ушли в границу бедности. А если на этой женщине помимо детей еще и пожилые родители, которым тоже нужно помогать? И женщины-пенсионерки сегодня имеют гораздо более низкую пенсию, чем пенсионеры-мужчины. Нам надо войти в положение вот этих женщин, которые сегодня наиболее нуждаются в поддержке государства", ‒ добавила первый замруководителя ЦА ЛДПР.
Воропаева уточнила, что преодоление гендерного разрыва в оплате труда станет одним из приоритетных направлений работы партии, соответствующие законодательные инициативы будут прорабатываться как на федеральном, так и на региональном уровнях.
