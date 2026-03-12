Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
LG хочет зарегистрировать два товарных знака в России - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/lg-868232267.html
LG хочет зарегистрировать два товарных знака в России
LG хочет зарегистрировать два товарных знака в России - 12.03.2026, ПРАЙМ
LG хочет зарегистрировать два товарных знака в России
Южнокорейская компания LG Electronics хочет зарегистрировать два товарных знака в России для продажи электрических сушилок для одежды, выяснило РИА Новости по... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T07:46+0300
2026-03-12T07:55+0300
бизнес
россия
сеул
lg electronics
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868232267.jpg?1773291337
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG Electronics хочет зарегистрировать два товарных знака в России для продажи электрических сушилок для одежды, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявки на регистрацию были поданы в ведомство в марте 2026 года, в качестве заявителя указана компания "ЭлДжи Электроникс Инк". В случае успешной регистрации под товарными знаками Express Dry и "Экспресс Сушка" компания сможет продавать электрические сушилки для одежды, стиральные машины, а также прикладное компьютерное программное обеспечение для аппаратов для чистки, ухода и хранения одежды. LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле. LG Electronics в марте 2022 года объявила о приостановке всех поставок своей продукции в Россию.
сеул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сеул, lg electronics, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, СЕУЛ, LG Electronics, Роспатент
07:46 12.03.2026 (обновлено: 07:55 12.03.2026)
 
LG хочет зарегистрировать два товарных знака в России

РИА Новости: LG хочет зарегистрировать два товарных знака в России для продажи сушилок

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG Electronics хочет зарегистрировать два товарных знака в России для продажи электрических сушилок для одежды, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Заявки на регистрацию были поданы в ведомство в марте 2026 года, в качестве заявителя указана компания "ЭлДжи Электроникс Инк".
В случае успешной регистрации под товарными знаками Express Dry и "Экспресс Сушка" компания сможет продавать электрические сушилки для одежды, стиральные машины, а также прикладное компьютерное программное обеспечение для аппаратов для чистки, ухода и хранения одежды.
LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
LG Electronics в марте 2022 года объявила о приостановке всех поставок своей продукции в Россию.
 
БизнесРОССИЯСЕУЛLG ElectronicsРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала