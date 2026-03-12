https://1prime.ru/20260312/lg-868232267.html

LG хочет зарегистрировать два товарных знака в России

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG Electronics хочет зарегистрировать два товарных знака в России для продажи электрических сушилок для одежды, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявки на регистрацию были поданы в ведомство в марте 2026 года, в качестве заявителя указана компания "ЭлДжи Электроникс Инк". В случае успешной регистрации под товарными знаками Express Dry и "Экспресс Сушка" компания сможет продавать электрические сушилки для одежды, стиральные машины, а также прикладное компьютерное программное обеспечение для аппаратов для чистки, ухода и хранения одежды. LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле. LG Electronics в марте 2022 года объявила о приостановке всех поставок своей продукции в Россию.

