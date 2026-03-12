https://1prime.ru/20260312/likhachev-868236683.html

Портфель зарубежных заказов "Росатома" вырос до 206 миллиардов долларов

Портфель зарубежных заказов "Росатома" по итогам 2025 года вырос до 206 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 12.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Портфель зарубежных заказов "Росатома" по итогам 2025 года вырос до 206 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Подрос портфель зарубежных заказов — до 206 миллиардов долларов", - сказал Лихачев на дне информирования атомной отрасли РФ.

