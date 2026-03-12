https://1prime.ru/20260312/maduro-868244929.html

Мадуро поместили в штрафной изолятор в американской тюрьме

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в штрафном изоляторе в тюрьме в США, сообщает испанская газета ABC. Власти США 3 января похитили Мадуро и затем доставили в следственный изолятор в Бруклине. "Мадуро помещён в штрафной изолятор... Заключённые могут выходить из камеры три раза в неделю на один час - всегда в кандалах на руках и ногах и в сопровождении двух охранников", - говорится в публикации. По данным источников издания, по ночам из камеры Мадуро слышно, как тот на испанском языке громко говорит, что его похитили и плохо с ним обращаются. Согласно информации газеты, Мадуро содержится в камере размером примерно три метра в длину и два метра в ширину с металлической кроватью, унитазом, раковиной и узким окном. Как отмечает ABC, такой изолятор должен защищать заключенных из зоны риска и "предотвращать самоубийства", но на практике это почти постоянное содержание в изоляции. "Также зафиксировано, что Мадуро и его жена попросили о консульском визите венесуэльских представителей, и суд распорядился его обеспечить. Этот визит состоялся 30 января", - добавляет газета. Источники ABC заявили, что содержание Мадуро в изоляторе связано с "мерами безопасности". США в ночь на 3 января провели военную операцию против Венесуэлы, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и доставлены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркоторговле. В результате бомбардировок Каракаса и других районов, по данным венесуэльских властей, погибли не менее 100 человек и примерно столько же получили ранения среди военных и гражданских лиц.

