МЭР прорабатывает вопрос о правилах поведения на горнолыжных трассах

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития России прорабатывает вопрос утверждения на федеральном уровне типовых правил поведения на горнолыжных трассах и канатных дорогах, следует из ответа ведомства на обращение председателя движения "Здоровое отечество" Екатерины Лещинской, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Лещинская обратилась в министерство с предложением законодательно запретить катание на горнолыжных склонах без использования шлемов.
"Минэкономразвития России в целях совершенствования нормативного правого регулирования в сфере туризма разработан проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части обеспечения создания условий для строительства горнолыжных комплексов", - сказано в документе.
Отмечается, что в рамках законопроекта прорабатывается вопрос разработки и утверждения на федеральном уровне типовых правил поведения на горнолыжных трассах и канатных дорогах, а также предоставление администрациям горнолыжных комплексов возможности осуществления контроля за соблюдением этих правил.
