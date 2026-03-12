Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР прорабатывает вопрос о правилах поведения на горнолыжных трассах - 12.03.2026
МЭР прорабатывает вопрос о правилах поведения на горнолыжных трассах
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития России прорабатывает вопрос утверждения на федеральном уровне типовых правил поведения на горнолыжных трассах и канатных дорогах, следует из ответа ведомства на обращение председателя движения "Здоровое отечество" Екатерины Лещинской, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Лещинская обратилась в министерство с предложением законодательно запретить катание на горнолыжных склонах без использования шлемов. "Минэкономразвития России в целях совершенствования нормативного правого регулирования в сфере туризма разработан проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части обеспечения создания условий для строительства горнолыжных комплексов", - сказано в документе. Отмечается, что в рамках законопроекта прорабатывается вопрос разработки и утверждения на федеральном уровне типовых правил поведения на горнолыжных трассах и канатных дорогах, а также предоставление администрациям горнолыжных комплексов возможности осуществления контроля за соблюдением этих правил.
2026
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития России прорабатывает вопрос утверждения на федеральном уровне типовых правил поведения на горнолыжных трассах и канатных дорогах, следует из ответа ведомства на обращение председателя движения "Здоровое отечество" Екатерины Лещинской, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Лещинская обратилась в министерство с предложением законодательно запретить катание на горнолыжных склонах без использования шлемов.
"Минэкономразвития России в целях совершенствования нормативного правого регулирования в сфере туризма разработан проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части обеспечения создания условий для строительства горнолыжных комплексов", - сказано в документе.
Отмечается, что в рамках законопроекта прорабатывается вопрос разработки и утверждения на федеральном уровне типовых правил поведения на горнолыжных трассах и канатных дорогах, а также предоставление администрациям горнолыжных комплексов возможности осуществления контроля за соблюдением этих правил.
 
Заголовок открываемого материала