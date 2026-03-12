Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оплата проезда по биометрии заработала на всех станциях метро Петербурга
Оплата проезда по биометрии заработала на всех станциях метро Петербурга
Оплата проезда при помощи биометрии заработала на всех станциях метро Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по транспорту.
Экономика, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16:41 12.03.2026
 
Оплата проезда по биометрии заработала на всех станциях метро Петербурга

На всех станциях метро Санкт-Петербурга заработала оплата проезда при помощи биометрии

Метро Петербурга
Метро Петербурга
Метро Петербурга. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – ПРАЙМ. Оплата проезда при помощи биометрии заработала на всех станциях метро Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по транспорту.
На сегодняшний день все станции петербургского метрополитена оснащены терминалами для оплаты проезда с использованием биометрических данных.
"Тестирование оборудования стартовало в ноябре 2024 года. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что сервис стал по-настоящему доступным для каждого пассажира. С 31 января 2026 года биометрические терминалы работают на всех 87 вестибюлях станций метрополитена. Мы создали альтернативу традиционным способам прохода, делая поездку еще более комфортной и современной", — отметил заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Вадим Арсеньев, слова которого приводятся в сообщении.
Сообщается, что планируется внедрение механизма оффлайн-авторизации транзакций, что повысит стабильность работы турникетов даже при временных сбоях связи. Кроме того, ведется работа по интеграции с платформой транспортного предпроцессинга: в будущем пассажиры смогут заходить в личный кабинет для детального контроля всех поездок, совершенных с использованием биометрии, и управлять настройками сервиса в режиме онлайн.
Отмечается, что в настоящее время пассажирам достаточно на секунду задержать взгляд на камере терминала с расстояния 1-1,3 метра. Время обработки транзакции занимает не более трех секунд. При этом для владельцев единой карты петербуржца, привязавших ее к биометрическим данным, сохраняется возможность проезда по льготному тарифу.
Чтобы воспользоваться новым способом оплаты, пассажирам необходимо однократно зарегистрировать свои биометрические данные в приложении "Госуслуги", дать согласие на их использование при оплате проезда и привязать банковскую карту.
