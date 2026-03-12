https://1prime.ru/20260312/metro-868249001.html

Оплата проезда по биометрии заработала на всех станциях метро Петербурга

2026-03-12T16:41+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – ПРАЙМ. Оплата проезда при помощи биометрии заработала на всех станциях метро Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по транспорту. На сегодняшний день все станции петербургского метрополитена оснащены терминалами для оплаты проезда с использованием биометрических данных. "Тестирование оборудования стартовало в ноябре 2024 года. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что сервис стал по-настоящему доступным для каждого пассажира. С 31 января 2026 года биометрические терминалы работают на всех 87 вестибюлях станций метрополитена. Мы создали альтернативу традиционным способам прохода, делая поездку еще более комфортной и современной", — отметил заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Вадим Арсеньев, слова которого приводятся в сообщении. Сообщается, что планируется внедрение механизма оффлайн-авторизации транзакций, что повысит стабильность работы турникетов даже при временных сбоях связи. Кроме того, ведется работа по интеграции с платформой транспортного предпроцессинга: в будущем пассажиры смогут заходить в личный кабинет для детального контроля всех поездок, совершенных с использованием биометрии, и управлять настройками сервиса в режиме онлайн. Отмечается, что в настоящее время пассажирам достаточно на секунду задержать взгляд на камере терминала с расстояния 1-1,3 метра. Время обработки транзакции занимает не более трех секунд. При этом для владельцев единой карты петербуржца, привязавших ее к биометрическим данным, сохраняется возможность проезда по льготному тарифу. Чтобы воспользоваться новым способом оплаты, пассажирам необходимо однократно зарегистрировать свои биометрические данные в приложении "Госуслуги", дать согласие на их использование при оплате проезда и привязать банковскую карту.

