Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Ирана призвали суда согласовать свой проход через Ормузский пролив - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260312/mid-868256165.html
В МИД Ирана призвали суда согласовать свой проход через Ормузский пролив
В МИД Ирана призвали суда согласовать свой проход через Ормузский пролив - 12.03.2026, ПРАЙМ
В МИД Ирана призвали суда согласовать свой проход через Ормузский пролив
Суда, которые хотят использовать Ормузским пролив, должны согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, заявил официальный представитель МИД ИРИ... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T20:42+0300
2026-03-12T20:42+0300
происшествия
мировая экономика
иран
ормузский пролив
сша
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f149e8b70157512a2fa62732f10fa8b3.jpg
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Суда, которые хотят использовать Ормузским пролив, должны согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи. "Созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может повлиять на движение судов, но Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным. Судам нужно согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, чтобы обеспечить безопасность судоходства", - сказал Багаи, его слова приводит агентство Mehr.
https://1prime.ru/20260312/iran-868249821.html
иран
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_13d9da0784395e6a37dbdc9a2649b911.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, ормузский пролив, сша, мид
Происшествия, Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, США, МИД
20:42 12.03.2026
 
В МИД Ирана призвали суда согласовать свой проход через Ормузский пролив

МИД Ирана: суда, которые хотят использовать Ормузский пролив, должны согласовать проход

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
© AP Photo / Altaf Qadri
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Суда, которые хотят использовать Ормузским пролив, должны согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.
"Созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может повлиять на движение судов, но Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным. Судам нужно согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, чтобы обеспечить безопасность судоходства", - сказал Багаи, его слова приводит агентство Mehr.
Моджтаба Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Ормузский пролив должен быть заблокирован, заявил верховный лидер Ирана
17:04
 
ПроисшествияМировая экономикаИРАНОрмузский проливСШАМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала