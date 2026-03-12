https://1prime.ru/20260312/mid-868256165.html

В МИД Ирана призвали суда согласовать свой проход через Ормузский пролив

12.03.2026

В МИД Ирана призвали суда согласовать свой проход через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Суда, которые хотят использовать Ормузским пролив, должны согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи. "Созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может повлиять на движение судов, но Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным. Судам нужно согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, чтобы обеспечить безопасность судоходства", - сказал Багаи, его слова приводит агентство Mehr.

