День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России отмечается в четверг. Ниже приводится справочная информация. Двенадцатого марта отмечается профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний – День работника уголовно-исполнительной системы. Впервые эта дата отмечалась в 1999 году, в год 120-летнего юбилея уголовно-исполнительной системы России. Ранее, вплоть до 1998 года, сотрудники пенитенциарной системы, отмечали свой профессиональный праздник в день милиции 10 ноября, вместе с сотрудниками МВД. Шестнадцатого ноября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ "О Дне работника уголовно- исполнительной системы" и тем самым придал празднику государственный статус. Дата праздника выбрана не случайно - 12 марта (27 февраля по старому стилю) 1879 года российский император Александр II издал указ о создании Главного тюремного управления, которое положило начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. В России первые шаги к созданию единой государственной системы управления местами заключения были сделаны в начале XIX века. В 1802 году в составе министерства внутренних дел Российской империи была учреждена 4-я экспедиция, которая занималась вопросами управления тюрьмами и местами общественного призрения. В 1879 году в составе МВД было создано Главное тюремное управление (ГТУ), а в его составе – Тюремная инспекция. На Тюремную инспекцию возлагались обязанности по разработке проектов законодательных актов, проведению ревизий местных тюремных учреждений, руководству их деятельностью. В 1895 году ГТУ было передано в ведение министерства юстиции, которое контролировало систему исполнения наказаний до 1922 года. Постановлением Совета народных комиссаров от 12 октября 1922 года все места заключения были переданы под надзор Наркомата внутренних дел (НКВД) РСФСР, в структуре которого было образовано Главное управление местами заключения. В 1930 году в связи с упразднением НКВД контроль над местами лишения свободы был передан в состав республиканских народных комиссариатов юстиции и Объединенного государственного политического управления (лагеря и трудовые поселения). В 1934 году НКВД СССР был образован вновь, и уголовно-исполнительная система была подчинена этому ведомству. В 1953-1954 годах исправительно-трудовые учреждения вошли в структуру министерства юстиции, а затем, вплоть до 1998 года, оставались в системе министерства внутренних дел. Указом первого президента России Бориса Ельцина от 28 июля 1998 года "О передаче уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел РФ в ведение министерства юстиции РФ" подразделения уголовно-исправительной системы с 1 сентября были переданы в ведение Минюста РФ. Девятого марта 2004 года указом президента РФ Владимира Путина "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти", Главное управление исполнения наказаний Минюста России было преобразовано в отдельную Федеральную службу исполнения наказаний РФ, подведомственную министерству юстиции. На современном этапе в уголовно-исполнительную систему (УИС) России входят свыше тысячи учреждений, в том числе 35 исправительных колоний особого режима для осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, шесть исправительных колоний особого режима для осужденных к пожизненному лишению свободы, 251 исправительная колония строгого режима, 164 исправительные колонии общего режима для осужденных мужчин, исправительные колонии общего режима для осужденных женщин, 94 колонии-поселения, семь тюрем, 13 воспитательных колоний, 210 следственных изоляторов. По данным ФСИН на январь 2023 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 433 006 человек. К 1 января 2025 года, по данным СМИ, их количество сократилось до 313 тысяч человек. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев отметил, что снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики. Действует система исправительных центров. В настоящее время в регионах РФ созданы около 400 исправительных центров, в них содержится немногим более 30 тысяч человек. Более 90% осужденных трудоустроено. В 2024 году общий объем оказанных услуг, выпущенной продукции превысил 47 миллиардов рублей. Основная отрасль – легкая промышленность. В структуре ведомства действуют восемь организаций высшего профессионального образования и один филиал, три института повышения квалификации, Научно-исследовательский институт ФСИН, Научно-исследовательский институт информационных технологий ФСИН. Указом президента Российской Федерации от 25 ноября 2021 года на должность директора Федеральной службы исполнения наказаний назначен Аркадий Гостев. Традиционно 12 марта в учреждениях ФСИН проходят торжественные мероприятия, вручаются ведомственные награды.

