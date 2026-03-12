Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники обновили схему кражи Telegram-аккаунтов журналистов - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/moshenniki-868227316.html
Мошенники обновили схему кражи Telegram-аккаунтов журналистов
Мошенники обновили схему кражи Telegram-аккаунтов журналистов - 12.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники обновили схему кражи Telegram-аккаунтов журналистов
Мошенники обновили старую схему кражи Telegram-аккаунтов журналистов и блогеров под предлогом голосования за ребенка: теперь они утверждают, что победа в... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T02:38+0300
2026-03-12T02:38+0300
технологии
общество
финансы
рф
евгений егоров
telegram
whatsapp
meta
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868227316.jpg?1773272288
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мошенники обновили старую схему кражи Telegram-аккаунтов журналистов и блогеров под предлогом голосования за ребенка: теперь они утверждают, что победа в конкурсе нужна якобы для получения гранта на лечение, сообщил РИА Новости ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров. "Со взломанного Telegram-аккаунта в адрес сотрудников СМИ рассылается сообщение: "Привет, хочу попросить тебя. В благотворительном соревновании рисунков участвует девочка моих родственников - Настя. Занять первое место - это возможность получить грант на лечение", - рассказал он. Далее мошенник просит перейти на сайт, проголосовать за мнимую Настю, а также поделиться с другими. По словам эксперта, атаки на представителей СМИ могут быть как общими, так и целевыми. "Угон Telegram-аккаунтов для злоумышленников – шанс получить доступ к администрированию новостных Telegram-каналов, и как следствие – распространению фейковых сообщений или мошеннической рекламы", - пояснил Егоров. Эксперт отметил, что сценарий угона аккаунтов Telegram и WhatsApp (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) под предлогом голосования за детей злоумышленники впервые начали применять еще в 2022 году. Но в марте 2026 года киберпреступники изменили привычный сценарий: к просьбе проголосовать они добавили фразу о том, что победа в конкурсе якобы дает возможность получить грант на лечение. С момента первого появления шаблона фишинга под предлогом голосования "для получения гранта на лечение" мошенники создали более 290 уникальных доменов, которые использовали для угона учетных записей Telegram. Эти домены были зарегистрированы в доменных зонах .com.tr, .xyz, .shop, .cyou, .cfd, .icu. Шаблон этих сайтов копирует дизайн веб-страницы для входа в Telegram с использованием номера телефона. Вместо текста "Вход в Telegram" на мошенническом сайте указано: "Система проверки голосов". Под предлогом подтверждения "голоса" пользователя просят указать номер телефона, а затем ввести код из сообщения Telegram. На самом деле это код для добавления нового устройства в аккаунт Telegram. Если ввести его в предлагаемую форму, злоумышленники сразу же получат доступ к учетной записи, предупредил Егоров.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , финансы, рф, евгений егоров, telegram, whatsapp, meta
Технологии, Общество , Финансы, РФ, Евгений Егоров, Telegram, WhatsApp, Meta
02:38 12.03.2026
 
Мошенники обновили схему кражи Telegram-аккаунтов журналистов

Эксперт Егоров: мошенники обновили схему кражи Telegram-аккаунтов журналистов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мошенники обновили старую схему кражи Telegram-аккаунтов журналистов и блогеров под предлогом голосования за ребенка: теперь они утверждают, что победа в конкурсе нужна якобы для получения гранта на лечение, сообщил РИА Новости ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров.
"Со взломанного Telegram-аккаунта в адрес сотрудников СМИ рассылается сообщение: "Привет, хочу попросить тебя. В благотворительном соревновании рисунков участвует девочка моих родственников - Настя. Занять первое место - это возможность получить грант на лечение", - рассказал он. Далее мошенник просит перейти на сайт, проголосовать за мнимую Настю, а также поделиться с другими.
По словам эксперта, атаки на представителей СМИ могут быть как общими, так и целевыми. "Угон Telegram-аккаунтов для злоумышленников – шанс получить доступ к администрированию новостных Telegram-каналов, и как следствие – распространению фейковых сообщений или мошеннической рекламы", - пояснил Егоров.
Эксперт отметил, что сценарий угона аккаунтов Telegram и WhatsApp (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) под предлогом голосования за детей злоумышленники впервые начали применять еще в 2022 году. Но в марте 2026 года киберпреступники изменили привычный сценарий: к просьбе проголосовать они добавили фразу о том, что победа в конкурсе якобы дает возможность получить грант на лечение.
С момента первого появления шаблона фишинга под предлогом голосования "для получения гранта на лечение" мошенники создали более 290 уникальных доменов, которые использовали для угона учетных записей Telegram. Эти домены были зарегистрированы в доменных зонах .com.tr, .xyz, .shop, .cyou, .cfd, .icu.
Шаблон этих сайтов копирует дизайн веб-страницы для входа в Telegram с использованием номера телефона. Вместо текста "Вход в Telegram" на мошенническом сайте указано: "Система проверки голосов". Под предлогом подтверждения "голоса" пользователя просят указать номер телефона, а затем ввести код из сообщения Telegram. На самом деле это код для добавления нового устройства в аккаунт Telegram. Если ввести его в предлагаемую форму, злоумышленники сразу же получат доступ к учетной записи, предупредил Егоров.
 
ТехнологииОбществоФинансыРФЕвгений ЕгоровTelegramWhatsAppMeta
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала