Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия возобновила закупки американского мыла - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260312/mylo-868259385.html
Россия возобновила закупки американского мыла
Россия возобновила закупки американского мыла - 12.03.2026, ПРАЙМ
Россия возобновила закупки американского мыла
Россия в январе возобновила закупки мыла из США после полугодовой паузы, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T22:32+0300
2026-03-12T22:32+0300
экономика
россия
сша
москва
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864536713_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_029b3dd19768983e3770460f7cdbe792.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия в январе возобновила закупки мыла из США после полугодовой паузы, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в начале года российские компании ввезли американское мыло на 38,2 тысячи долларов. В последний раз Москва импортировала мыло из Вашингтона в июне 2025 года - сразу на 103,6 тысячи долларов. Согласно расчетам, импорт в январе увеличился втрое в годовом выражении и достиг максимальной суммы для этого месяца с 2023 года. При этом больше всего американского мыла в январе покупала Канада, на которую пришлось 51,6% от всех поставок. Также в пятерку крупнейших импортеров вошли Мексика (12,3%), Китай (4,9%), Южная Корея (3,2%) и Австралия (2,7%). Доля России составила менее 1%.
https://1prime.ru/20260311/brazilija-868195610.html
сша
москва
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864536713_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9d1adcc79378b9c3873ed9b782e8319.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, москва, вашингтон
Экономика, РОССИЯ, США, МОСКВА, ВАШИНГТОН
22:32 12.03.2026
 
Россия возобновила закупки американского мыла

РИА Новости: Россия возобновила закупки американского мыла

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Человек моет руки. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия в январе возобновила закупки мыла из США после полугодовой паузы, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в начале года российские компании ввезли американское мыло на 38,2 тысячи долларов. В последний раз Москва импортировала мыло из Вашингтона в июне 2025 года - сразу на 103,6 тысячи долларов.
Согласно расчетам, импорт в январе увеличился втрое в годовом выражении и достиг максимальной суммы для этого месяца с 2023 года.
При этом больше всего американского мыла в январе покупала Канада, на которую пришлось 51,6% от всех поставок. Также в пятерку крупнейших импортеров вошли Мексика (12,3%), Китай (4,9%), Южная Корея (3,2%) и Австралия (2,7%). Доля России составила менее 1%.
Готовый хлеб - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Бразилия возобновила закупки хлебобулочных изделий из России
Вчера, 07:18
 
ЭкономикаРОССИЯСШАМОСКВАВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала