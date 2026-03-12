https://1prime.ru/20260312/mylo-868259385.html

Россия возобновила закупки американского мыла

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия в январе возобновила закупки мыла из США после полугодовой паузы, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в начале года российские компании ввезли американское мыло на 38,2 тысячи долларов. В последний раз Москва импортировала мыло из Вашингтона в июне 2025 года - сразу на 103,6 тысячи долларов. Согласно расчетам, импорт в январе увеличился втрое в годовом выражении и достиг максимальной суммы для этого месяца с 2023 года. При этом больше всего американского мыла в январе покупала Канада, на которую пришлось 51,6% от всех поставок. Также в пятерку крупнейших импортеров вошли Мексика (12,3%), Китай (4,9%), Южная Корея (3,2%) и Австралия (2,7%). Доля России составила менее 1%.

