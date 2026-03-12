https://1prime.ru/20260312/napadenie-868242702.html
В Кремле прокомментировали атаку Киева на компрессорную станцию "Русская"
В Кремле прокомментировали атаку Киева на компрессорную станцию "Русская" - 12.03.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали атаку Киева на компрессорную станцию "Русская"
Попытки Киева атаковать компрессорную станцию "Русская" являются еще одним нападением на объект, обеспечивающий энергобезопасность целого ряда стран, заявил... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T13:33+0300
2026-03-12T13:33+0300
2026-03-12T13:33+0300
происшествия
россия
киев
рф
турция
дмитрий песков
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822735_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_b069ebe75b0015d257cf524c017fc4ed.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Попытки Киева атаковать компрессорную станцию "Русская" являются еще одним нападением на объект, обеспечивающий энергобезопасность целого ряда стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это береговая компрессорная станция, которая обеспечивает перекачку газа по южному потоку. Это еще одно нападение на объект международной нитки, международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран", - сказал Песков журналистам. Киевский режим в ночь на 12 марта атаковал ударными дронами самолётного типа компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Она обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям. С 3.55 до 06.45 мск расчеты российских средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов.
киев
рф
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822735_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_f891a20c47975dc5cc08db102b317f07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, рф, турция, дмитрий песков, газопровод "турецкий поток"
Происшествия, РОССИЯ, Киев, РФ, ТУРЦИЯ, Дмитрий Песков, Газопровод "Турецкий поток"
В Кремле прокомментировали атаку Киева на компрессорную станцию "Русская"
Песков назвал атаки Киева на КС "Русская" нападением на объект энергобезопасности