В Кремле прокомментировали атаку Киева на компрессорную станцию "Русская"

В Кремле прокомментировали атаку Киева на компрессорную станцию "Русская"

происшествия

россия

киев

рф

турция

дмитрий песков

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822735_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_b069ebe75b0015d257cf524c017fc4ed.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Попытки Киева атаковать компрессорную станцию "Русская" являются еще одним нападением на объект, обеспечивающий энергобезопасность целого ряда стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это береговая компрессорная станция, которая обеспечивает перекачку газа по южному потоку. Это еще одно нападение на объект международной нитки, международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран", - сказал Песков журналистам. Киевский режим в ночь на 12 марта атаковал ударными дронами самолётного типа компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Она обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям. С 3.55 до 06.45 мск расчеты российских средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов.

киев

рф

турция

2026

