В Кремле прокомментировали атаку Киева на компрессорную станцию "Русская"
2026-03-12T13:33+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Попытки Киева атаковать компрессорную станцию "Русская" являются еще одним нападением на объект, обеспечивающий энергобезопасность целого ряда стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это береговая компрессорная станция, которая обеспечивает перекачку газа по южному потоку. Это еще одно нападение на объект международной нитки, международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран", - сказал Песков журналистам. Киевский режим в ночь на 12 марта атаковал ударными дронами самолётного типа компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Она обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям. С 3.55 до 06.45 мск расчеты российских средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов.
13:33 12.03.2026
 
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Попытки Киева атаковать компрессорную станцию "Русская" являются еще одним нападением на объект, обеспечивающий энергобезопасность целого ряда стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это береговая компрессорная станция, которая обеспечивает перекачку газа по южному потоку. Это еще одно нападение на объект международной нитки, международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран", - сказал Песков журналистам.
Киевский режим в ночь на 12 марта атаковал ударными дронами самолётного типа компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Она обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям. С 3.55 до 06.45 мск расчеты российских средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала