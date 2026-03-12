Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАПКА рассказали о средней сумме просроченного долга - 12.03.2026
В НАПКА рассказали о средней сумме просроченного долга
В НАПКА рассказали о средней сумме просроченного долга - 12.03.2026, ПРАЙМ
В НАПКА рассказали о средней сумме просроченного долга
Средняя сумма просроченного долга в сегменте беззалогового кредитования в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей, в прошлом году... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T01:46+0300
2026-03-12T01:46+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Средняя сумма просроченного долга в сегменте беззалогового кредитования в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей, в прошлом году она была на уровне 155 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). "Средняя сумма просроченного долга варьируется в зависимости от сегмента кредитования. Однако, если мы рассматриваем наиболее массовый - беззалоговое кредитование, где традиционно лидируют кредиты наличными и кредитные карты, то здесь сумма долга в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей. Например, в прошлом году средняя сумма долга была на уровне 155 тысяч рублей", - рассказали там. Отмечается, что эта сумма могла быть ниже, если бы клиенты начинали действовать сразу, как поняли, что не смогут придерживаться установленного кредитором графика платежей. "Если ранее с банком или микрофинансовой организацией (МФО) ещё на стадии первого пропуска платежа было договориться достаточно сложно, то сейчас, по нашим наблюдением, каждый второй готов к диалогу и поиску решений на стадии уже первого обращения", - добавили в пресс-службе. Если говорить о работе профессиональных коллекторских организаций (ПКО) с просроченной задолженностью, то для клиента это значит в первую очередь не начисление пеней и штрафов, а "заморозка" долга. "Сумма долга "замораживается" и далее важно выйти на переговоры, в ходе которых ПКО может предложить дисконт, уменьшив сумму на 20-50%", - заключили там.
финансы, россия
Финансы, РОССИЯ
01:46 12.03.2026
 
В НАПКА рассказали о средней сумме просроченного долга

В НАПКА рассказали о средней сумме просроченного долга в беззалоговом кредитовании

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Средняя сумма просроченного долга в сегменте беззалогового кредитования в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей, в прошлом году она была на уровне 155 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Средняя сумма просроченного долга варьируется в зависимости от сегмента кредитования. Однако, если мы рассматриваем наиболее массовый - беззалоговое кредитование, где традиционно лидируют кредиты наличными и кредитные карты, то здесь сумма долга в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей. Например, в прошлом году средняя сумма долга была на уровне 155 тысяч рублей", - рассказали там.
Отмечается, что эта сумма могла быть ниже, если бы клиенты начинали действовать сразу, как поняли, что не смогут придерживаться установленного кредитором графика платежей.
"Если ранее с банком или микрофинансовой организацией (МФО) ещё на стадии первого пропуска платежа было договориться достаточно сложно, то сейчас, по нашим наблюдением, каждый второй готов к диалогу и поиску решений на стадии уже первого обращения", - добавили в пресс-службе.
Если говорить о работе профессиональных коллекторских организаций (ПКО) с просроченной задолженностью, то для клиента это значит в первую очередь не начисление пеней и штрафов, а "заморозка" долга. "Сумма долга "замораживается" и далее важно выйти на переговоры, в ходе которых ПКО может предложить дисконт, уменьшив сумму на 20-50%", - заключили там.
 
