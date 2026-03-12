https://1prime.ru/20260312/nedelja-868226330.html

Первая неделя операции против Ирана обошлась США в 11,3 миллиарда долларов

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Первая неделя операции против Ирана обошлась США в более чем 11,3 миллиарда долларов, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с докладом Пентагона, адресованным конгрессу США. Ранее сенатор Кори Букер заявил, что ряд законодателей США потребовали провести слушания с участием госсекретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета, чтобы задать трудные вопросы о конфликте Соединенных Штатов с Ираном - например, спросить, во сколько он обходится налогоплательщикам. "Представители Пентагона сообщили законодателям во время брифинга в Капитолии за закрытыми дверями во вторник, что, по их оценке, стоимость войны против Ирана превысила 11,3 миллиарда долларов лишь за первые шесть дней", - говорится в публикации издания. Отмечается, что эта оценка не включала в себя переброску военнослужащих и военной техники перед нанесением первых ударов. По этой причине законодатели ожидают, что цифра возрастет. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

