Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян ездили в спонтанное путешествие - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/opros-868232454.html
Опрос показал, сколько россиян ездили в спонтанное путешествие
Опрос показал, сколько россиян ездили в спонтанное путешествие - 12.03.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян ездили в спонтанное путешествие
Девять из десяти россиян ездили в спонтанное путешествие за последний год, чаще всего в такие поездки отправляются на две-три ночи, как правило, на выходные,... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T07:46+0300
2026-03-12T07:46+0300
бизнес
туризм
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868232454.jpg?1773290798
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Девять из десяти россиян ездили в спонтанное путешествие за последний год, чаще всего в такие поездки отправляются на две-три ночи, как правило, на выходные, рассказали РИА Новости в сервисе "Отелло". "Большинство (91%) россиян отправлялись в спонтанное путешествие в последние 12 месяцев", - говорится в исследовании аналитиков сервиса, проведенном на основании опроса 1 тысячи россиян в возрасте 18-55 лет из российских городов с населением от 500 тысяч человек. При этом спонтанность россияне понимают по-разному. Так, 40% опрошенных считают спонтанной поездку, решение о которой приняли за 2-3 дня до отъезда, 26% - накануне или в тот же день, 19% - за неделю, а 15% - любую поездку без детального плана. Две трети (66%) респондентов совершают импровизированные поездки один-два раза в течение года, почти четверть (24%) - три-четыре раза в год, а каждый десятый (11%) - "как ляжет душа". В основном это краткосрочные поездки на две-три ночи (58%) или на одну ночь (14%). Обычно внезапные путешествия приходятся на выходные и праздничные дни, отметили аналитики. Они также выяснили, что 41% россиян чаще всего отправляются в спонтанное путешествие с семьей и детьми. С парой ездят 23%, с друзьями - 19%, а в одиночку - 12%. "Интересно, что мужчины чаще ездят в одиночку, а женщины с семьей", - отметили аналитики. "Смена обстановки - главный драйвер спонтанных путешествий, но у разных возрастов, конечно, свои особенности. Например, судя по опросу, россиян от 18 до 24 лет на такую поездку могут вдохновить обзоры интересных и красивых мест в интернете. А респонденты старше 45 чаще готовы выехать куда-то спонтанно, если увидели выгодное предложение на билеты и проживание", - отметила ведущий специалист по исследованиям "Отелло" Арина Миксюк.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия
Бизнес, Туризм, РОССИЯ
07:46 12.03.2026
 
Опрос показал, сколько россиян ездили в спонтанное путешествие

"Отелло": девять из десяти россиян ездили в спонтанное путешествие за последний год

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Девять из десяти россиян ездили в спонтанное путешествие за последний год, чаще всего в такие поездки отправляются на две-три ночи, как правило, на выходные, рассказали РИА Новости в сервисе "Отелло".
"Большинство (91%) россиян отправлялись в спонтанное путешествие в последние 12 месяцев", - говорится в исследовании аналитиков сервиса, проведенном на основании опроса 1 тысячи россиян в возрасте 18-55 лет из российских городов с населением от 500 тысяч человек.
При этом спонтанность россияне понимают по-разному. Так, 40% опрошенных считают спонтанной поездку, решение о которой приняли за 2-3 дня до отъезда, 26% - накануне или в тот же день, 19% - за неделю, а 15% - любую поездку без детального плана.
Две трети (66%) респондентов совершают импровизированные поездки один-два раза в течение года, почти четверть (24%) - три-четыре раза в год, а каждый десятый (11%) - "как ляжет душа". В основном это краткосрочные поездки на две-три ночи (58%) или на одну ночь (14%). Обычно внезапные путешествия приходятся на выходные и праздничные дни, отметили аналитики.
Они также выяснили, что 41% россиян чаще всего отправляются в спонтанное путешествие с семьей и детьми. С парой ездят 23%, с друзьями - 19%, а в одиночку - 12%. "Интересно, что мужчины чаще ездят в одиночку, а женщины с семьей", - отметили аналитики.
"Смена обстановки - главный драйвер спонтанных путешествий, но у разных возрастов, конечно, свои особенности. Например, судя по опросу, россиян от 18 до 24 лет на такую поездку могут вдохновить обзоры интересных и красивых мест в интернете. А респонденты старше 45 чаще готовы выехать куда-то спонтанно, если увидели выгодное предложение на билеты и проживание", - отметила ведущий специалист по исследованиям "Отелло" Арина Миксюк.
 
БизнесТуризмРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала