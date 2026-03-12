Опрос показал, сколько россиян ездили в спонтанное путешествие

https://1prime.ru/20260312/opros-868232454.html

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Девять из десяти россиян ездили в спонтанное путешествие за последний год, чаще всего в такие поездки отправляются на две-три ночи, как правило, на выходные, рассказали РИА Новости в сервисе "Отелло". "Большинство (91%) россиян отправлялись в спонтанное путешествие в последние 12 месяцев", - говорится в исследовании аналитиков сервиса, проведенном на основании опроса 1 тысячи россиян в возрасте 18-55 лет из российских городов с населением от 500 тысяч человек. При этом спонтанность россияне понимают по-разному. Так, 40% опрошенных считают спонтанной поездку, решение о которой приняли за 2-3 дня до отъезда, 26% - накануне или в тот же день, 19% - за неделю, а 15% - любую поездку без детального плана. Две трети (66%) респондентов совершают импровизированные поездки один-два раза в течение года, почти четверть (24%) - три-четыре раза в год, а каждый десятый (11%) - "как ляжет душа". В основном это краткосрочные поездки на две-три ночи (58%) или на одну ночь (14%). Обычно внезапные путешествия приходятся на выходные и праздничные дни, отметили аналитики. Они также выяснили, что 41% россиян чаще всего отправляются в спонтанное путешествие с семьей и детьми. С парой ездят 23%, с друзьями - 19%, а в одиночку - 12%. "Интересно, что мужчины чаще ездят в одиночку, а женщины с семьей", - отметили аналитики. "Смена обстановки - главный драйвер спонтанных путешествий, но у разных возрастов, конечно, свои особенности. Например, судя по опросу, россиян от 18 до 24 лет на такую поездку могут вдохновить обзоры интересных и красивых мест в интернете. А респонденты старше 45 чаще готовы выехать куда-то спонтанно, если увидели выгодное предложение на билеты и проживание", - отметила ведущий специалист по исследованиям "Отелло" Арина Миксюк.

