Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россия сможет". Слова Зеленского о переговорах разозлили японцев - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/peregovory-868262135.html
"Россия сможет". Слова Зеленского о переговорах разозлили японцев
"Россия сможет". Слова Зеленского о переговорах разозлили японцев - 12.03.2026, ПРАЙМ
"Россия сможет". Слова Зеленского о переговорах разозлили японцев
Пользователи портала Yahoo News Japan активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о возможном проведении нового раунда переговоров по урегулированию... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T23:29+0300
2026-03-12T23:29+0300
украина
москва
япония
владимир мединский
всу
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Пользователи портала Yahoo News Japan активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о возможном проведении нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине."Похоже, Украину бросили на произвол судьбы. Господин Зеленский, почему бы вам просто не сдаться прямо сейчас?" — написал один из комментаторов."Россия будет продолжать наступление, пока не будут удовлетворены ее требования. Чтобы остановить это, Украина должна пойти на уступки. Мирные переговоры без них просто невозможны", — отметил другой пользователь."Бедный маленький Зеленский, похоже, окончательно запутался и всерьез считает, что может что-то противопоставить двум сверхдержавам, Соединенным Штатам и России" — сыронизировал третий."Японские СМИ об этом молчат, но Украине придется пойти на серьезные уступки. Штаты заставят. Прочие развитые страны не смогут ее спасти. На следующей неделе ожидается масштабный рост цен на бензин в Японии. Начнется гиперинфляция. Сейчас нас может спасти только Россия. Такова реальность, о которой почему-то не говорят вслух", — заключил еще один читатель.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда обсуждались нерешенные пункты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. После второго раунда Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "157 на 157".Как сообщили в Кремле, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное решение конфликта невозможно. Одним из ключевых условий Москвы остается вывод ВСУ из Донбасса.17–18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры были сложными, но носили деловой характер. Он также отметил, что новая встреча по Украине может состояться уже в ближайшее время.Как сообщил источник РИА Новости, представители сторон не подписывали никаких документов. Конкретные место и сроки следующих контактов пока не определены, однако переговорный процесс будет продолжен.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260312/rossiya-868261880.html
https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868261673.html
украина
москва
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, япония, владимир мединский, всу, владимир зеленский
УКРАИНА, МОСКВА, ЯПОНИЯ, Владимир Мединский, ВСУ, Владимир Зеленский
23:29 12.03.2026
 

"Россия сможет". Слова Зеленского о переговорах разозлили японцев

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Пользователи портала Yahoo News Japan активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о возможном проведении нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Похоже, Украину бросили на произвол судьбы. Господин Зеленский, почему бы вам просто не сдаться прямо сейчас?" — написал один из комментаторов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России
23:28
"Россия будет продолжать наступление, пока не будут удовлетворены ее требования. Чтобы остановить это, Украина должна пойти на уступки. Мирные переговоры без них просто невозможны", — отметил другой пользователь.
"Бедный маленький Зеленский, похоже, окончательно запутался и всерьез считает, что может что-то противопоставить двум сверхдержавам, Соединенным Штатам и России" — сыронизировал третий.
"Японские СМИ об этом молчат, но Украине придется пойти на серьезные уступки. Штаты заставят. Прочие развитые страны не смогут ее спасти. На следующей неделе ожидается масштабный рост цен на бензин в Японии. Начнется гиперинфляция. Сейчас нас может спасти только Россия. Такова реальность, о которой почему-то не говорят вслух", — заключил еще один читатель.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда обсуждались нерешенные пункты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. После второго раунда Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "157 на 157".
Как сообщили в Кремле, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное решение конфликта невозможно. Одним из ключевых условий Москвы остается вывод ВСУ из Донбасса.
17–18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры были сложными, но носили деловой характер. Он также отметил, что новая встреча по Украине может состояться уже в ближайшее время.
Как сообщил источник РИА Новости, представители сторон не подписывали никаких документов. Конкретные место и сроки следующих контактов пока не определены, однако переговорный процесс будет продолжен.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
"Не его дело". Зеленский грубо высказался об Орбане
23:28
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАМОСКВАЯПОНИЯВладимир МединскийВСУВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала