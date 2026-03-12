https://1prime.ru/20260312/peregovory-868262135.html

"Россия сможет". Слова Зеленского о переговорах разозлили японцев

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Пользователи портала Yahoo News Japan активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о возможном проведении нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине."Похоже, Украину бросили на произвол судьбы. Господин Зеленский, почему бы вам просто не сдаться прямо сейчас?" — написал один из комментаторов."Россия будет продолжать наступление, пока не будут удовлетворены ее требования. Чтобы остановить это, Украина должна пойти на уступки. Мирные переговоры без них просто невозможны", — отметил другой пользователь."Бедный маленький Зеленский, похоже, окончательно запутался и всерьез считает, что может что-то противопоставить двум сверхдержавам, Соединенным Штатам и России" — сыронизировал третий."Японские СМИ об этом молчат, но Украине придется пойти на серьезные уступки. Штаты заставят. Прочие развитые страны не смогут ее спасти. На следующей неделе ожидается масштабный рост цен на бензин в Японии. Начнется гиперинфляция. Сейчас нас может спасти только Россия. Такова реальность, о которой почему-то не говорят вслух", — заключил еще один читатель.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда обсуждались нерешенные пункты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. После второго раунда Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "157 на 157".Как сообщили в Кремле, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное решение конфликта невозможно. Одним из ключевых условий Москвы остается вывод ВСУ из Донбасса.17–18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры были сложными, но носили деловой характер. Он также отметил, что новая встреча по Украине может состояться уже в ближайшее время.Как сообщил источник РИА Новости, представители сторон не подписывали никаких документов. Конкретные место и сроки следующих контактов пока не определены, однако переговорный процесс будет продолжен.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

