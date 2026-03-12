https://1prime.ru/20260312/podarki-868226980.html

Названы самые популярные подарки на 8 Марта

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Самыми популярными товарами в категории электроники и бытовой техники, которые россияне выбирали в подарок на 8 Марта, оказались смартфоны, игровые консоли, цифровые сервисы и подписки, а также техника для ухода за собой и волосами, выяснили для РИА Новости в "М.Видео". "Анализ продаж 8 марта показывает, что чаще всего женщинам выбирают технологичные подарки. В этом году в числе самых популярных товаров оказались смартфоны флагманского уровня, игровые консоли и устройства для ухода за волосами. Мы также видим рост интереса к цифровым сервисам и подпискам, которые становятся удобным дополнением к покупке техники", - говорится в исследовании. Самым популярным подарком на 8 Марта из электроники традиционно стали смартфоны. В топе продаж оказались различные версии iPhone 17 с объемом памяти 256 ГБ. Высокий спрос также показали смартфоны Samsung Galaxy S25 FE и флагманские модели новой Samsung Galaxy S26 Ultra. Помимо смартфонов, в число самых популярных подарков вошли игровая консоль Sony PlayStation 5, цифровые сервисы и подписки, включая годовую подписку на сервис для чтения книг MyBook. Отдельную категорию спроса составила техника для ухода за собой и волосами. Покупатели активно выбирали устройства для укладки и ухода за волосами - выпрямители, мультистайлеры, фены и стайлеры. В числе востребованных брендов - Rowenta, Carrera, GA.MA, Babyliss и Dyson. Помимо техники для укладки волос, заметный интерес пришелся на устройства для ухода за лицом и телом. В числе популярных товаров оказались массажеры для лица, косметологические приборы и устройства для домашнего ухода за кожей. Отмечается, что такие гаджеты все чаще рассматриваются как альтернатива салонным процедурам и становятся популярным вариантом подарка.

