https://1prime.ru/20260312/podarki-868226980.html
Названы самые популярные подарки на 8 Марта
Названы самые популярные подарки на 8 Марта - 12.03.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные подарки на 8 Марта
Самыми популярными товарами в категории электроники и бытовой техники, которые россияне выбирали в подарок на 8 Марта, оказались смартфоны, игровые консоли,... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T02:17+0300
2026-03-12T02:17+0300
2026-03-12T02:17+0300
бизнес
технологии
samsung
м.видео
sony
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868226980.jpg?1773271020
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Самыми популярными товарами в категории электроники и бытовой техники, которые россияне выбирали в подарок на 8 Марта, оказались смартфоны, игровые консоли, цифровые сервисы и подписки, а также техника для ухода за собой и волосами, выяснили для РИА Новости в "М.Видео".
"Анализ продаж 8 марта показывает, что чаще всего женщинам выбирают технологичные подарки. В этом году в числе самых популярных товаров оказались смартфоны флагманского уровня, игровые консоли и устройства для ухода за волосами. Мы также видим рост интереса к цифровым сервисам и подпискам, которые становятся удобным дополнением к покупке техники", - говорится в исследовании.
Самым популярным подарком на 8 Марта из электроники традиционно стали смартфоны. В топе продаж оказались различные версии iPhone 17 с объемом памяти 256 ГБ. Высокий спрос также показали смартфоны Samsung Galaxy S25 FE и флагманские модели новой Samsung Galaxy S26 Ultra.
Помимо смартфонов, в число самых популярных подарков вошли игровая консоль Sony PlayStation 5, цифровые сервисы и подписки, включая годовую подписку на сервис для чтения книг MyBook.
Отдельную категорию спроса составила техника для ухода за собой и волосами. Покупатели активно выбирали устройства для укладки и ухода за волосами - выпрямители, мультистайлеры, фены и стайлеры. В числе востребованных брендов - Rowenta, Carrera, GA.MA, Babyliss и Dyson.
Помимо техники для укладки волос, заметный интерес пришелся на устройства для ухода за лицом и телом. В числе популярных товаров оказались массажеры для лица, косметологические приборы и устройства для домашнего ухода за кожей. Отмечается, что такие гаджеты все чаще рассматриваются как альтернатива салонным процедурам и становятся популярным вариантом подарка.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, samsung, м.видео, sony
Бизнес, Технологии, Samsung, М.Видео, Sony
Названы самые популярные подарки на 8 Марта
"М.Видео": смартфоны и игровые консоли стали самыми популярными подарками на 8 Марта
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Самыми популярными товарами в категории электроники и бытовой техники, которые россияне выбирали в подарок на 8 Марта, оказались смартфоны, игровые консоли, цифровые сервисы и подписки, а также техника для ухода за собой и волосами, выяснили для РИА Новости в "М.Видео".
"Анализ продаж 8 марта показывает, что чаще всего женщинам выбирают технологичные подарки. В этом году в числе самых популярных товаров оказались смартфоны флагманского уровня, игровые консоли и устройства для ухода за волосами. Мы также видим рост интереса к цифровым сервисам и подпискам, которые становятся удобным дополнением к покупке техники", - говорится в исследовании.
Самым популярным подарком на 8 Марта из электроники традиционно стали смартфоны. В топе продаж оказались различные версии iPhone 17 с объемом памяти 256 ГБ. Высокий спрос также показали смартфоны Samsung Galaxy S25 FE и флагманские модели новой Samsung Galaxy S26 Ultra.
Помимо смартфонов, в число самых популярных подарков вошли игровая консоль Sony PlayStation 5, цифровые сервисы и подписки, включая годовую подписку на сервис для чтения книг MyBook.
Отдельную категорию спроса составила техника для ухода за собой и волосами. Покупатели активно выбирали устройства для укладки и ухода за волосами - выпрямители, мультистайлеры, фены и стайлеры. В числе востребованных брендов - Rowenta, Carrera, GA.MA, Babyliss и Dyson.
Помимо техники для укладки волос, заметный интерес пришелся на устройства для ухода за лицом и телом. В числе популярных товаров оказались массажеры для лица, косметологические приборы и устройства для домашнего ухода за кожей. Отмечается, что такие гаджеты все чаще рассматриваются как альтернатива салонным процедурам и становятся популярным вариантом подарка.