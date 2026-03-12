https://1prime.ru/20260312/poezda-868235293.html

Пассажиров в России будут оперативно информировать об отмене поезда

12.03.2026

бизнес

рф

железнодорожный транспорт

минтранс рф

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пассажиров в России будут оперативно информировать об отмене поезда дальнего следования, изменении маршрута или замене состава, сообщил Минтранс РФ. Минтранс России утвердил изменения в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года. "Изменения также обязывают перевозчика оперативно информировать пассажиров о любых изменениях в поездке", - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что при оформлении билета на поезд дальнего следования пассажир указывает номер мобильного телефона или адрес электронной почты. "Перевозчик в свою очередь должен в обязательном порядке направить уведомление об отмене поезда, об изменении маршрута следования или о замене железнодорожного подвижного состава", - сообщает Минтранс.

рф

2026

Новости

бизнес, рф, железнодорожный транспорт, минтранс рф