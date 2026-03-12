Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиров в России будут оперативно информировать об отмене поезда - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/poezda-868235293.html
Пассажиров в России будут оперативно информировать об отмене поезда
Пассажиров в России будут оперативно информировать об отмене поезда - 12.03.2026, ПРАЙМ
Пассажиров в России будут оперативно информировать об отмене поезда
Пассажиров в России будут оперативно информировать об отмене поезда дальнего следования, изменении маршрута или замене состава, сообщил Минтранс РФ. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T10:06+0300
2026-03-12T10:06+0300
бизнес
рф
железнодорожный транспорт
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85e3eb6fddeaf42b7db841fb0dfaba52.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пассажиров в России будут оперативно информировать об отмене поезда дальнего следования, изменении маршрута или замене состава, сообщил Минтранс РФ. Минтранс России утвердил изменения в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года. &quot;Изменения также обязывают перевозчика оперативно информировать пассажиров о любых изменениях в поездке&quot;, - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что при оформлении билета на поезд дальнего следования пассажир указывает номер мобильного телефона или адрес электронной почты. "Перевозчик в свою очередь должен в обязательном порядке направить уведомление об отмене поезда, об изменении маршрута следования или о замене железнодорожного подвижного состава", - сообщает Минтранс.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474522_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f399b23f63c405e90adaa7fc7f969310.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, железнодорожный транспорт, минтранс рф
Бизнес, РФ, железнодорожный транспорт, Минтранс РФ
10:06 12.03.2026
 
Пассажиров в России будут оперативно информировать об отмене поезда

Минтранс: пассажиров поездов будут оперативно информировать о любых изменениях в поездке

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезда дальнего следования на железнодорожном вокзале
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пассажиров в России будут оперативно информировать об отмене поезда дальнего следования, изменении маршрута или замене состава, сообщил Минтранс РФ.
Минтранс России утвердил изменения в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

"Изменения также обязывают перевозчика оперативно информировать пассажиров о любых изменениях в поездке", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что при оформлении билета на поезд дальнего следования пассажир указывает номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
"Перевозчик в свою очередь должен в обязательном порядке направить уведомление об отмене поезда, об изменении маршрута следования или о замене железнодорожного подвижного состава", - сообщает Минтранс.
 
БизнесРФжелезнодорожный транспортМинтранс РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала