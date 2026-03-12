Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Порт Роттердама не видит влияния блокировки Ормузского пролива - 12.03.2026, ПРАЙМ
Порт Роттердама не видит влияния блокировки Ормузского пролива
бизнес, ормузский пролив, роттердам, иран
Экономика, Бизнес, Ормузский пролив, Роттердам, ИРАН
16:16 12.03.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПорт
Порт - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Порт. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
ГААГА, 12 мар - ПРАЙМ. Порт нидерландского Роттердама - крупнейший порт в Европе - пока не видит влияния блокировки Ормузского пролива на движение танкеров, последствия можно будет увидеть через неделю-две, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.
"Никаких задержек или изменений по количеству танкеров нет", - сказала Хесселинк в ответ на вопрос агентства о том, повлияли ли ограничения в Ормузском проливе на движение танкеров в порт Роттердама.
По ее словам, нужно подождать еще неделю или две, чтобы увидеть возможные последствия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Операторы Saudi Aramco
Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу
7 марта, 23:55
 
ЭкономикаБизнесОрмузский проливРоттердамИРАН
 
 
