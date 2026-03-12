https://1prime.ru/20260312/port-868230872.html
Невельский порт на Сахалине погасил задолженность государству
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар – ПРАЙМ. Администрация Невельского морского торгового порта на Сахалине погасила задолженность государству в 22 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Выявлено неисполнение ООО "Невельский морской торговый порт" обязанности по уплате налогов, сборов и страховых платежей. На конец 2025 года задолженность превысила 22 миллиона рублей", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, сахалинская транспортная прокуратура внесла генеральному директору предприятия представление, по результатам его рассмотрения деньги были перечислены в бюджет. Главный бухгалтер по решению работодателя привлечен к дисциплинарной ответственности.
