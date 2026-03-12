Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Невельский порт на Сахалине погасил задолженность государству - 12.03.2026
https://1prime.ru/20260312/port-868230872.html
Невельский порт на Сахалине погасил задолженность государству
Невельский порт на Сахалине погасил задолженность государству - 12.03.2026, ПРАЙМ
Невельский порт на Сахалине погасил задолженность государству
Администрация Невельского морского торгового порта на Сахалине погасила задолженность государству в 22 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры
2026-03-12T07:07+0300
2026-03-12T07:21+0300
бизнес
экономика
россия
сахалин
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар – ПРАЙМ. Администрация Невельского морского торгового порта на Сахалине погасила задолженность государству в 22 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Выявлено неисполнение ООО "Невельский морской торговый порт" обязанности по уплате налогов, сборов и страховых платежей. На конец 2025 года задолженность превысила 22 миллиона рублей", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, сахалинская транспортная прокуратура внесла генеральному директору предприятия представление, по результатам его рассмотрения деньги были перечислены в бюджет. Главный бухгалтер по решению работодателя привлечен к дисциплинарной ответственности.
бизнес, россия, сахалин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Сахалин
07:07 12.03.2026 (обновлено: 07:21 12.03.2026)
 
Невельский порт на Сахалине погасил задолженность государству

Администрация Невельского морского торгового порта погасила долг в 22 миллиона рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар – ПРАЙМ. Администрация Невельского морского торгового порта на Сахалине погасила задолженность государству в 22 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Выявлено неисполнение ООО "Невельский морской торговый порт" обязанности по уплате налогов, сборов и страховых платежей. На конец 2025 года задолженность превысила 22 миллиона рублей", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, сахалинская транспортная прокуратура внесла генеральному директору предприятия представление, по результатам его рассмотрения деньги были перечислены в бюджет. Главный бухгалтер по решению работодателя привлечен к дисциплинарной ответственности.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСахалин
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
