Невельский порт на Сахалине погасил задолженность государству

2026-03-12T07:07+0300

2026-03-12T07:07+0300

2026-03-12T07:21+0300

бизнес

экономика

россия

сахалин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар – ПРАЙМ. Администрация Невельского морского торгового порта на Сахалине погасила задолженность государству в 22 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Выявлено неисполнение ООО "Невельский морской торговый порт" обязанности по уплате налогов, сборов и страховых платежей. На конец 2025 года задолженность превысила 22 миллиона рублей", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, сахалинская транспортная прокуратура внесла генеральному директору предприятия представление, по результатам его рассмотрения деньги были перечислены в бюджет. Главный бухгалтер по решению работодателя привлечен к дисциплинарной ответственности.

сахалин

2026

