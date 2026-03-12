Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство рассмотрит проект о финансировании отделений "Почты России" - 12.03.2026, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит проект о финансировании отделений "Почты России"
Правительство рассмотрит проект о финансировании отделений "Почты России" - 12.03.2026, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит проект о финансировании отделений "Почты России"
Правительство России в четверг рассмотрит проект о финансировании отделений и других объектов "Почты России", сообщает кабмин. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T00:16+0300
2026-03-12T00:16+0300
финансы
экономика
россия
максут шадаев
почта россии
минцифры
госдума
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Правительство России в четверг рассмотрит проект о финансировании отделений и других объектов "Почты России", сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О направлении Минцифры России в 2026 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Почта России", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения предусматривает направление финансирования на модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи компании "Почта России", расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях. Ранее, в феврале, глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что министерство готовит законопроект, направленный на обеспечение "Почты России" стабильными источниками генерации доходов, он содержит более 10 мер и в ближайшее время будет представлен в Госдуму. По итогам девяти месяцев 2025 года чистый убыток "Почты России" по МСФО составил 13,52 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Выручка компании за этот период сократилась на 3,29% в годовом выражении и составила 160,7 миллиарда рублей.
Правительство рассмотрит проект о финансировании отделений "Почты России"

Правительство рассмотрит проект о финансировании отделений и объектов "Почты России"

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Правительство России в четверг рассмотрит проект о финансировании отделений и других объектов "Почты России", сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О направлении Минцифры России в 2026 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Почта России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения предусматривает направление финансирования на модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи компании "Почта России", расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях.
Ранее, в феврале, глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что министерство готовит законопроект, направленный на обеспечение "Почты России" стабильными источниками генерации доходов, он содержит более 10 мер и в ближайшее время будет представлен в Госдуму.
По итогам девяти месяцев 2025 года чистый убыток "Почты России" по МСФО составил 13,52 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Выручка компании за этот период сократилась на 3,29% в годовом выражении и составила 160,7 миллиарда рублей.
 
