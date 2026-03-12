Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле надеются, что проект коридора "Север — Юг" воплотят в жизнь - 12.03.2026
В Кремле надеются, что проект коридора "Север — Юг" воплотят в жизнь
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Москва рассчитывает что проект коридора "Север - Юг" будет воплощен в жизнь, очень многое уже сделано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы рассчитываем, что этот проект будет дальше реализовываться и что он будет воплощен в жизнь. Очень многое сделано, и имеются очень хорошие наработки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о реализации проекта коридора "Север - Юг".МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
13:14 12.03.2026 (обновлено: 13:48 12.03.2026)
 
В Кремле надеются, что проект коридора "Север — Юг" воплотят в жизнь

Песков: Москва рассчитывает на воплощение в жизнь проекта коридора "Север — Юг"

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Москва рассчитывает что проект коридора "Север - Юг" будет воплощен в жизнь, очень многое уже сделано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем, что этот проект будет дальше реализовываться и что он будет воплощен в жизнь. Очень многое сделано, и имеются очень хорошие наработки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о реализации проекта коридора "Север - Юг".
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
 
РОССИЯМОСКВАРФДмитрий ПесковВ миреМТК "Север-Юг"ИРАН
 
 
