В Кремле надеются, что проект коридора "Север — Юг" воплотят в жизнь

В Кремле надеются, что проект коридора "Север — Юг" воплотят в жизнь

2026-03-12T13:14+0300

2026-03-12T13:14+0300

2026-03-12T13:48+0300

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Москва рассчитывает что проект коридора "Север - Юг" будет воплощен в жизнь, очень многое уже сделано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы рассчитываем, что этот проект будет дальше реализовываться и что он будет воплощен в жизнь. Очень многое сделано, и имеются очень хорошие наработки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о реализации проекта коридора "Север - Юг".МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.

