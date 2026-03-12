Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив - 12.03.2026
В США рассказали, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
В США рассказали, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив - 12.03.2026, ПРАЙМ
В США рассказали, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
США к концу марта могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив, заявил в четверг министр энергетики страны Крис Райт. | 12.03.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. США к концу марта могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив, заявил в четверг министр энергетики страны Крис Райт. &quot;Я думаю, что да, это вполне вероятно. Но, опять же, я позже сегодня буду в Пентагоне, однако именно над этим сейчас работает военное ведомство&quot;, — сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности сопровождения судов ВМС США.Райт отметил, что этот вопрос находится в проработке у американских военных.
сша, ормузский пролив, в мире
США, Ормузский пролив, В мире
15:11 12.03.2026
 
В США рассказали, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив

Райт: ВМС США к концу марта могут начать сопровождать суда через Ормузский пролив

© РИА Новости . Мария Девахина
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. США к концу марта могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив, заявил в четверг министр энергетики страны Крис Райт.

"Я думаю, что да, это вполне вероятно. Но, опять же, я позже сегодня буду в Пентагоне, однако именно над этим сейчас работает военное ведомство", — сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности сопровождения судов ВМС США.

Райт отметил, что этот вопрос находится в проработке у американских военных.
 
