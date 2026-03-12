https://1prime.ru/20260312/proliv-868246048.html
В США рассказали, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
В США рассказали, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив - 12.03.2026, ПРАЙМ
В США рассказали, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
США к концу марта могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив, заявил в четверг министр энергетики страны Крис Райт. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T15:11+0300
2026-03-12T15:11+0300
2026-03-12T15:11+0300
сша
ормузский пролив
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/04/837890462_0:171:2883:1793_1920x0_80_0_0_b3c08fa06c65cd938d0519875dbcd48d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. США к концу марта могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив, заявил в четверг министр энергетики страны Крис Райт. "Я думаю, что да, это вполне вероятно. Но, опять же, я позже сегодня буду в Пентагоне, однако именно над этим сейчас работает военное ведомство", — сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности сопровождения судов ВМС США.Райт отметил, что этот вопрос находится в проработке у американских военных.
сша
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/04/837890462_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_0d9bbc7eb70a11722945eacad79a9021.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ормузский пролив, в мире
США, Ормузский пролив, В мире
В США рассказали, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Райт: ВМС США к концу марта могут начать сопровождать суда через Ормузский пролив