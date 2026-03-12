https://1prime.ru/20260312/proliv-868246048.html

В США рассказали, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив

2026-03-12T15:11+0300

сша

ормузский пролив

в мире

ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. США к концу марта могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив, заявил в четверг министр энергетики страны Крис Райт. "Я думаю, что да, это вполне вероятно. Но, опять же, я позже сегодня буду в Пентагоне, однако именно над этим сейчас работает военное ведомство", — сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности сопровождения судов ВМС США.Райт отметил, что этот вопрос находится в проработке у американских военных.

сша

ормузский пролив

2026

сша, ормузский пролив, в мире