Путин передал Владимирской области Гороховецкий судостроительный завод - 12.03.2026, ПРАЙМ
Путин передал Владимирской области Гороховецкий судостроительный завод
Путин передал Владимирской области Гороховецкий судостроительный завод - 12.03.2026, ПРАЙМ
Путин передал Владимирской области Гороховецкий судостроительный завод
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Гороховецкого судостроительного завода в собственность Владимирской области в целях развития ее... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T16:11+0300
2026-03-12T16:11+0300
экономика
промышленность
бизнес
владимир путин
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Гороховецкого судостроительного завода в собственность Владимирской области в целях развития ее промышленного комплекса, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях социально-экономического развития Владимирской области и развития ее промышленного комплекса, включая судостроительную, машиностроительную и иные отрасли, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Владимирской области о передаче в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности 16717 акций открытого акционерного общества "Гороховецкий судостроительный завод", - говорится в документе. Уточняется, что передачу в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности акций завода необходимо осуществить в восьмимесячный срок.
промышленность, бизнес, владимир путин
Экономика, Промышленность, Бизнес, Владимир Путин
16:11 12.03.2026
 
Путин передал Владимирской области Гороховецкий судостроительный завод

Путин передал Владимирской области Гороховецкий судостроительный завод

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Гороховецкого судостроительного завода в собственность Владимирской области в целях развития ее промышленного комплекса, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях социально-экономического развития Владимирской области и развития ее промышленного комплекса, включая судостроительную, машиностроительную и иные отрасли, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Владимирской области о передаче в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности 16717 акций открытого акционерного общества "Гороховецкий судостроительный завод", - говорится в документе.
Уточняется, что передачу в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности акций завода необходимо осуществить в восьмимесячный срок.
"Все меры наказания". В США раскрыли, что вынудило Трампа позвонить Путину
ЭкономикаПромышленностьБизнесВладимир Путин
 
 
