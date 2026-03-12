https://1prime.ru/20260312/putin-868247844.html

Путин передал Владимирской области Гороховецкий судостроительный завод

Путин передал Владимирской области Гороховецкий судостроительный завод - 12.03.2026, ПРАЙМ

Путин передал Владимирской области Гороховецкий судостроительный завод

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Гороховецкого судостроительного завода в собственность Владимирской области в целях развития ее... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T16:11+0300

2026-03-12T16:11+0300

2026-03-12T16:11+0300

экономика

промышленность

бизнес

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Гороховецкого судостроительного завода в собственность Владимирской области в целях развития ее промышленного комплекса, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях социально-экономического развития Владимирской области и развития ее промышленного комплекса, включая судостроительную, машиностроительную и иные отрасли, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Владимирской области о передаче в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности 16717 акций открытого акционерного общества "Гороховецкий судостроительный завод", - говорится в документе. Уточняется, что передачу в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности акций завода необходимо осуществить в восьмимесячный срок.

https://1prime.ru/20260312/iran-868225801.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, владимир путин