Путин передал Владимирской области Гороховецкий судостроительный завод
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Гороховецкого судостроительного завода в собственность Владимирской области в целях развития ее промышленного комплекса, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях социально-экономического развития Владимирской области и развития ее промышленного комплекса, включая судостроительную, машиностроительную и иные отрасли, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Владимирской области о передаче в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности 16717 акций открытого акционерного общества "Гороховецкий судостроительный завод", - говорится в документе. Уточняется, что передачу в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности акций завода необходимо осуществить в восьмимесячный срок.
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Гороховецкого судостроительного завода в собственность Владимирской области в целях развития ее промышленного комплекса, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях социально-экономического развития Владимирской области и развития ее промышленного комплекса, включая судостроительную, машиностроительную и иные отрасли, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Владимирской области о передаче в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности 16717 акций открытого акционерного общества "Гороховецкий судостроительный завод", - говорится в документе.
Уточняется, что передачу в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности акций завода необходимо осуществить в восьмимесячный срок.
