Юрист предупредила, какие риски несет покупка товаров в рассрочку - 12.03.2026
Юрист предупредила, какие риски несет покупка товаров в рассрочку
Юрист предупредила, какие риски несет покупка товаров в рассрочку
При оформлении рассрочки клиенту подключают платные сервисы — страхование жизни, SMS-информирование (RTS), юридическую поддержку, доступ к онлайн-кинотеатрам и... | 12.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. При оформлении рассрочки клиенту подключают платные сервисы — страхование жизни, SMS-информирование (RTS), юридическую поддержку, доступ к онлайн-кинотеатрам и т.д. Какие риски это несет, рассказала агентству "Прайм" член международной ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.По ее словам, часто подключение сервисов происходит незаметно: в договоре уже могут стоять "галочки" за согласие на эти услуги, или менеджер убеждает, что это "обязательное условие" получения рассрочки."Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", вам не могут навязывать дополнительные услуги. Отказ от дополнительных опций не должен влиять на решение о выдаче рассрочки", - объясняет юрист.Многие ошибочно полагают, что рассрочка — это "не кредит", и она нигде не учитывается. Однако это полноценный кредит, который отражается в вашей кредитной истории как активное обязательство. Даже несколько небольших рассрочек могут повысить долговую нагрузку и снизить ваш кредитный рейтинг, предупредила она .При этом фраза "беспроцентная рассрочка" часто является маркетинговым ходом.Продавец может компенсировать проценты банку, но это закладывается в стоимость товара. В результате цена товара в рассрочку может быть выше, чем при обычной покупке, говорит Безмаленко.В договоре с банком или МФО проценты все равно прописаны, просто их оплачивает продавец, а реальная переплата по некоторым сервисам рассрочки может достигать 60% годовых. В случае задержки даже одного платежа вступают в силу санкции а условия по штрафам могут быть очень жесткими. Некоторые сервисы рассрочки (особенно работающие через МФО) устанавливают пени до 70% годовых от суммы долга.Что касается платных услуг, то закон о потребительском кредите устанавливает, что если при предоставлении кредита заемщику предлагаются дополнительные услуги (например, страхование), заемщик вправе отказаться от них в течение тридцати календарных дней с момента выражения согласия на их получение.Но важно понимать, что отказ от дополнительных услуг может повлиять на условия самого кредитного договора, например, привести к увеличению процентной ставки, заключила юрист.
02:02 12.03.2026
 
Юрист предупредила, какие риски несет покупка товаров в рассрочку

Безмаленко: покупка товаров в рассрочку чревата лишними тратами на допуслуги

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. При оформлении рассрочки клиенту подключают платные сервисы — страхование жизни, SMS-информирование (RTS), юридическую поддержку, доступ к онлайн-кинотеатрам и т.д. Какие риски это несет, рассказала агентству “Прайм” член международной ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
По ее словам, часто подключение сервисов происходит незаметно: в договоре уже могут стоять "галочки" за согласие на эти услуги, или менеджер убеждает, что это "обязательное условие" получения рассрочки.
“Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", вам не могут навязывать дополнительные услуги. Отказ от дополнительных опций не должен влиять на решение о выдаче рассрочки”, - объясняет юрист.
Многие ошибочно полагают, что рассрочка — это "не кредит", и она нигде не учитывается. Однако это полноценный кредит, который отражается в вашей кредитной истории как активное обязательство. Даже несколько небольших рассрочек могут повысить долговую нагрузку и снизить ваш кредитный рейтинг, предупредила она .
Что делать, если маркетплейс навязал рассрочку за спиной клиента
4 марта, 02:02
При этом фраза "беспроцентная рассрочка" часто является маркетинговым ходом.
Продавец может компенсировать проценты банку, но это закладывается в стоимость товара. В результате цена товара в рассрочку может быть выше, чем при обычной покупке, говорит Безмаленко.
В договоре с банком или МФО проценты все равно прописаны, просто их оплачивает продавец, а реальная переплата по некоторым сервисам рассрочки может достигать 60% годовых. В случае задержки даже одного платежа вступают в силу санкции а условия по штрафам могут быть очень жесткими. Некоторые сервисы рассрочки (особенно работающие через МФО) устанавливают пени до 70% годовых от суммы долга.
Что касается платных услуг, то закон о потребительском кредите устанавливает, что если при предоставлении кредита заемщику предлагаются дополнительные услуги (например, страхование), заемщик вправе отказаться от них в течение тридцати календарных дней с момента выражения согласия на их получение.
Но важно понимать, что отказ от дополнительных услуг может повлиять на условия самого кредитного договора, например, привести к увеличению процентной ставки, заключила юрист.
 
