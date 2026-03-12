Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван регион с самыми большими запасами свободного газа в России - 12.03.2026, ПРАЙМ
Назван регион с самыми большими запасами свободного газа в России
Назван регион с самыми большими запасами свободного газа в России - 12.03.2026, ПРАЙМ
Назван регион с самыми большими запасами свободного газа в России
Лидером по запасам свободного газа в России является Ямало-Ненецкий автономный округ, где залегает более 32 триллионов кубометров голубого топлива, выяснило РИА | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T04:48+0300
2026-03-12T04:48+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Лидером по запасам свободного газа в России является Ямало-Ненецкий автономный округ, где залегает более 32 триллионов кубометров голубого топлива, выяснило РИА Новости из открытых данных. Всего же в стране учтено около 67 триллионов кубометров извлекаемых запасов природного газа, которые включают свободный газ газовых залежей (85,4%), газ газовых шапок (9,4%) и попутный нефтяной газ (5,2%). Таким образом, более половины запасов свободного газа находятся в ЯНАО. В регионе расположены Бованенковское месторождение с запасами всех категорий (AB1C1+B2C2) почти 3 триллиона кубометров, Ямбургское - 3,1 триллиона кубометров, Уренгойское - более 4,2 триллиона кубометров. Также значительные запасы в России учтены на шельфе Баренцева и Карского морей - 4,9 и 8,3 триллиона кубометров соответственно. Например, там находятся такие крупные месторождения, как Тамбейское - с запасами свыше 3,8 триллиона кубометров и Штокмановское, где учтены 3,9 триллиона кубометров газа. В лидерах также Иркутская область и Якутия с запасами свободного газа 3,3 и 3,2 триллиона кубометров соответственно. В Приангарье, например, разрабатывается Ковыктинское месторождение, запасы которого составляют более 1,5 триллиона кубометров. А в Якутии расположено Чаяндинское месторождение с более триллиона кубометров газа. Добываемое на этих месторождениях сырье поступает в магистральный трубопровод "Сила Сибири", который транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Последние публичные данные представляют сведения о запасах газа по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, ежегодно по газу фиксируется воспроизводство запасов.
04:48 12.03.2026
 
Назван регион с самыми большими запасами свободного газа в России

Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует по запасам свободного газа в России

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Лидером по запасам свободного газа в России является Ямало-Ненецкий автономный округ, где залегает более 32 триллионов кубометров голубого топлива, выяснило РИА Новости из открытых данных.
Всего же в стране учтено около 67 триллионов кубометров извлекаемых запасов природного газа, которые включают свободный газ газовых залежей (85,4%), газ газовых шапок (9,4%) и попутный нефтяной газ (5,2%). Таким образом, более половины запасов свободного газа находятся в ЯНАО.
В регионе расположены Бованенковское месторождение с запасами всех категорий (AB1C1+B2C2) почти 3 триллиона кубометров, Ямбургское - 3,1 триллиона кубометров, Уренгойское - более 4,2 триллиона кубометров.
Также значительные запасы в России учтены на шельфе Баренцева и Карского морей - 4,9 и 8,3 триллиона кубометров соответственно. Например, там находятся такие крупные месторождения, как Тамбейское - с запасами свыше 3,8 триллиона кубометров и Штокмановское, где учтены 3,9 триллиона кубометров газа.
В лидерах также Иркутская область и Якутия с запасами свободного газа 3,3 и 3,2 триллиона кубометров соответственно.
В Приангарье, например, разрабатывается Ковыктинское месторождение, запасы которого составляют более 1,5 триллиона кубометров. А в Якутии расположено Чаяндинское месторождение с более триллиона кубометров газа. Добываемое на этих месторождениях сырье поступает в магистральный трубопровод "Сила Сибири", который транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.
Последние публичные данные представляют сведения о запасах газа по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, ежегодно по газу фиксируется воспроизводство запасов.
 
