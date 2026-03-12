Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.03.2026
Цены на чартерные рейсы из стран Ближнего Востока взлетели до миллиона евро
Цены на чартерные рейсы из стран Ближнего Востока взлетели до миллиона евро
2026-03-12T23:35+0300
2026-03-12T23:35+0300
КИШИНЕВ, 12 мар - ПРАЙМ. Спрос на чартерные рейсы из стран Ближнего Востока спровоцировал рост их стоимости, рекордным является рейс, цена которого составила около миллиона евро, сообщил президент компании частных авиарейсов AirX Джон Мэтьюз. "Спрос на частные чартерные рейсы значительно вырос в последние дни, поскольку расписание коммерческих рейсов в некоторых частях региона стало ограниченным или неопределенным. На прошлой неделе AirX получила чартерный рейс стоимостью около 1 миллиона евро на 100-местный самолет", - заявил Мэтьюз телеканалу Antena 3 СNN. По его словам, частные чартерные рейсы не могут заменить масштабы коммерческих сетей авиаперевозок, но они могут обеспечить контролируемую мобильность для организаций и групп, которым необходимо быстро перемещаться при сбоях в расписании рейсов. "Мы получаем запросы от сверхбогатых семей, транснациональных корпораций, переводящих своих топ-менеджеров, и от больших групп, таких как спортивные команды или гастролирующие труппы, которым по-прежнему необходимо путешествовать вместе", - добавил он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
23:35 12.03.2026
 
Цены на чартерные рейсы из стран Ближнего Востока взлетели до миллиона евро

Глава AirX Мэтьюз назвал чартерный рейс стоимостью около миллиона евро рекордным

КИШИНЕВ, 12 мар - ПРАЙМ. Спрос на чартерные рейсы из стран Ближнего Востока спровоцировал рост их стоимости, рекордным является рейс, цена которого составила около миллиона евро, сообщил президент компании частных авиарейсов AirX Джон Мэтьюз.
"Спрос на частные чартерные рейсы значительно вырос в последние дни, поскольку расписание коммерческих рейсов в некоторых частях региона стало ограниченным или неопределенным. На прошлой неделе AirX получила чартерный рейс стоимостью около 1 миллиона евро на 100-местный самолет", - заявил Мэтьюз телеканалу Antena 3 СNN.
По его словам, частные чартерные рейсы не могут заменить масштабы коммерческих сетей авиаперевозок, но они могут обеспечить контролируемую мобильность для организаций и групп, которым необходимо быстро перемещаться при сбоях в расписании рейсов.
"Мы получаем запросы от сверхбогатых семей, транснациональных корпораций, переводящих своих топ-менеджеров, и от больших групп, таких как спортивные команды или гастролирующие труппы, которым по-прежнему необходимо путешествовать вместе", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
