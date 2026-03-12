https://1prime.ru/20260312/rosatom-868237587.html
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Южной Кореей
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Южной Кореей - 12.03.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Южной Кореей
Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Северном морском пути, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T10:55+0300
2026-03-12T10:55+0300
2026-03-12T10:55+0300
россия
южная корея
китай
индия
алексей лихачев
росатом
водный транспорт
северный морской путь
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/93/757649373_0:30:640:390_1920x0_80_0_0_dbe92b4e12530756261d568e1c4fc89c.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Северном морском пути, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Продолжает развиваться сотрудничество по СМП с Китаем и Индией. Подключается Южная Корея", - сказал Лихачев в ходе дня информирования атомной отрасли РФ.
южная корея
китай
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/93/757649373_0:0:568:426_1920x0_80_0_0_a82b1bdc6afb4b2ad6de810d3cd523c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная корея, китай, индия, алексей лихачев, росатом, водный транспорт, северный морской путь
РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, водный транспорт, Северный морской путь
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Южной Кореей
Лихачев: Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Северном морском пути