Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Южной Кореей

Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Южной Кореей

2026-03-12T10:55+0300

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Северном морском пути, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Продолжает развиваться сотрудничество по СМП с Китаем и Индией. Подключается Южная Корея", - сказал Лихачев в ходе дня информирования атомной отрасли РФ.

