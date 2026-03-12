Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Южной Кореей - 12.03.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Южной Кореей
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Южной Кореей - 12.03.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Южной Кореей
Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Северном морском пути, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T10:55+0300
2026-03-12T10:55+0300
россия
южная корея
китай
индия
алексей лихачев
росатом
водный транспорт
северный морской путь
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Северном морском пути, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Продолжает развиваться сотрудничество по СМП с Китаем и Индией. Подключается Южная Корея", - сказал Лихачев в ходе дня информирования атомной отрасли РФ.
южная корея
китай
индия
россия, южная корея, китай, индия, алексей лихачев, росатом, водный транспорт, северный морской путь
РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, водный транспорт, Северный морской путь
10:55 12.03.2026
 
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с Южной Кореей

Лихачев: Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Северном морском пути

© flickr.comФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаг Южной Кореи. Архивное фото
© flickr.com
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Северном морском пути, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Продолжает развиваться сотрудничество по СМП с Китаем и Индией. Подключается Южная Корея", - сказал Лихачев в ходе дня информирования атомной отрасли РФ.
 
РОССИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ КИТАЙ ИНДИЯ Алексей Лихачев Росатом водный транспорт Северный морской путь
 
 
