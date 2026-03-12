Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air - 12.03.2026, ПРАЙМ
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года, если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T21:31+0300
2026-03-12T21:31+0300
происшествия
бизнес
росавиация
azur air
ространснадзор
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года, если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат аннулируют, сообщили в ведомстве. "Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Азур Эйр" (Azur Air) — до 8 июня 2026 года. Приказ об этом в четверг, 12 марта, подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров… Устранение выявленных нарушений находится на контроле Ространснадзора. Если до 8 июня их не устранят, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован", - говорится в сообщении.
бизнес, росавиация, azur air, ространснадзор
Происшествия, Бизнес, Росавиация, Azur Air, Ространснадзор
21:31 12.03.2026
 
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air

МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года, если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат аннулируют, сообщили в ведомстве.
"Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Азур Эйр" (Azur Air) — до 8 июня 2026 года. Приказ об этом в четверг, 12 марта, подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров… Устранение выявленных нарушений находится на контроле Ространснадзора. Если до 8 июня их не устранят, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован", - говорится в сообщении.
В аэропорту Екатеринбурга задержали и отменили 15 рейсов
Заголовок открываемого материала