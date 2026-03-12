https://1prime.ru/20260312/rosaviatsiya-868259608.html
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air
происшествия
бизнес
росавиация
azur air
ространснадзор
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года, если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат аннулируют, сообщили в ведомстве. "Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Азур Эйр" (Azur Air) — до 8 июня 2026 года. Приказ об этом в четверг, 12 марта, подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров… Устранение выявленных нарушений находится на контроле Ространснадзора. Если до 8 июня их не устранят, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован", - говорится в сообщении.
Новости
