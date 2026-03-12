Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить уровень безопасности полетов - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260312/rosaviatsiya-868259900.html
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить уровень безопасности полетов
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить уровень безопасности полетов - 12.03.2026, ПРАЙМ
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить уровень безопасности полетов
Руководству авиакомпании Azur Air из-за выявленных в ходе проверки Ространснадзором нарушений рекомендовано в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T22:08+0300
2026-03-12T22:08+0300
экономика
бизнес
azur air
ространснадзор
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861217388_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4bcce557f5b3cb5536b99cf59f361536.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Руководству авиакомпании Azur Air из-за выявленных в ходе проверки Ространснадзором нарушений рекомендовано в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов и сократить программу рейсов, говорится в сообщении Росавиации. "Руководству перевозчика рекомендовано: в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов; провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники; сократить программу рейсов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260312/dubaj-868225723.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861217388_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eeb0ae7414ce51c4e993993eb6e9170c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, azur air, ространснадзор, росавиация
Экономика, Бизнес, Azur Air, Ространснадзор, Росавиация
22:08 12.03.2026
 
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить уровень безопасности полетов

Росавиация рекомендовала Azur Air в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту "Внуково"
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту Внуково - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту "Внуково". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Руководству авиакомпании Azur Air из-за выявленных в ходе проверки Ространснадзором нарушений рекомендовано в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов и сократить программу рейсов, говорится в сообщении Росавиации.
"Руководству перевозчика рекомендовано: в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов; провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники; сократить программу рейсов", - говорится в сообщении.
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" прибыл из Дубая в Москву
00:58
 
ЭкономикаБизнесAzur AirРостранснадзорРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала