Росавиация рекомендовала Azur Air повысить уровень безопасности полетов
2026-03-12T22:08+0300
экономика
бизнес
azur air
ространснадзор
росавиация
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Руководству авиакомпании Azur Air из-за выявленных в ходе проверки Ространснадзором нарушений рекомендовано в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов и сократить программу рейсов, говорится в сообщении Росавиации. "Руководству перевозчика рекомендовано: в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов; провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники; сократить программу рейсов", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Руководству авиакомпании Azur Air из-за выявленных в ходе проверки Ространснадзором нарушений рекомендовано в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов и сократить программу рейсов, говорится в сообщении Росавиации.
"Руководству перевозчика рекомендовано: в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов; провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники; сократить программу рейсов", - говорится в сообщении.
