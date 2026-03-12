https://1prime.ru/20260312/rosaviatsiya-868259900.html

Росавиация рекомендовала Azur Air повысить уровень безопасности полетов

2026-03-12T22:08+0300

экономика

бизнес

azur air

ространснадзор

росавиация

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Руководству авиакомпании Azur Air из-за выявленных в ходе проверки Ространснадзором нарушений рекомендовано в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов и сократить программу рейсов, говорится в сообщении Росавиации. "Руководству перевозчика рекомендовано: в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов; провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники; сократить программу рейсов", - говорится в сообщении.

