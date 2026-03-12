Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизились цены на новые смартфоны - 12.03.2026, ПРАЙМ
В России снизились цены на новые смартфоны
В России снизились цены на новые смартфоны
2026-03-12T02:07+0300
2026-03-12T02:07+0300
технологии
бизнес
samsung
мтс
м.видео
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Цены на новые смартфоны в России в этом году ниже прошлогодних: так, стоимость новинок Samsung Galaxy S26 и iPhone 17e меньше, чем на аналогичные модели в прошлом году, рассказали РИА Новости ритейлеры. "Цены снижаются на отдельные категории и модели гаджетов. Например, сейчас в МТС цены на линейку Samsung Galaxy S26 в среднем на 13% ниже, чем на S25 в марте прошлого года", - сообщили в МТС. В "М.Видео" также подтвердили снижение цен. "Да, действительно, этом году ряд ключевых новинок выходит на рынок по более привлекательной стартовой цене по сравнению с прошлым поколением", - сказали в компании. К примеру, цены на новую серию Samsung Galaxy S26 снизились в пределах 22% по сравнению с S25 в момент старта продаж. "Аналогичная тенденция прослеживается и в устройствах Apple: iPhone 17e при увеличенном объеме памяти заметно дешевле предшественника - версия 256 ГБ стоит на 25 тысяч рублей ниже, чем iPhone 16e в аналогичной конфигурации в момент старта продаж", - рассказали в пресс-службе "М.Видео". Новые iPad Air также выходят по более доступной цене - модель 11 дюймов на 128 ГБ на 7 тысяч рублей дешевле прошлогодней модели.
технологии, бизнес, samsung, мтс, м.видео
Технологии, Бизнес, Samsung, МТС, М.Видео
В России снизились цены на новые смартфоны

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Цены на новые смартфоны в России в этом году ниже прошлогодних: так, стоимость новинок Samsung Galaxy S26 и iPhone 17e меньше, чем на аналогичные модели в прошлом году, рассказали РИА Новости ритейлеры.
"Цены снижаются на отдельные категории и модели гаджетов. Например, сейчас в МТС цены на линейку Samsung Galaxy S26 в среднем на 13% ниже, чем на S25 в марте прошлого года", - сообщили в МТС.
В "М.Видео" также подтвердили снижение цен. "Да, действительно, этом году ряд ключевых новинок выходит на рынок по более привлекательной стартовой цене по сравнению с прошлым поколением", - сказали в компании. К примеру, цены на новую серию Samsung Galaxy S26 снизились в пределах 22% по сравнению с S25 в момент старта продаж.
"Аналогичная тенденция прослеживается и в устройствах Apple: iPhone 17e при увеличенном объеме памяти заметно дешевле предшественника - версия 256 ГБ стоит на 25 тысяч рублей ниже, чем iPhone 16e в аналогичной конфигурации в момент старта продаж", - рассказали в пресс-службе "М.Видео".
Новые iPad Air также выходят по более доступной цене - модель 11 дюймов на 128 ГБ на 7 тысяч рублей дешевле прошлогодней модели.
 
