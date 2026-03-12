https://1prime.ru/20260312/rossija-868229835.html

Ученые Сколтеха впервые в России отредактировали геном пшеницы

Ученые Сколтеха впервые в России отредактировали геном пшеницы - 12.03.2026, ПРАЙМ

Ученые Сколтеха впервые в России отредактировали геном пшеницы

Ученые Сколтеха впервые в России успешно отредактировали геном пшеницы с помощью метода CRISPR-Cas - в результате эксперимента получены мутантные линии с... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T05:27+0300

2026-03-12T05:27+0300

2026-03-12T05:50+0300

технологии

экономика

сколтех

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868229835.jpg?1773283830

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ученые Сколтеха впервые в России успешно отредактировали геном пшеницы с помощью метода CRISPR-Cas - в результате эксперимента получены мутантные линии с измененной структурой, дающие в два раза больше зерен с одного колоса, сообщили РИА Новости в Сколтехе. Эта разработка открывает возможности создания новых сортов с повышенной продуктивностью на той же посевной площади. Метод CRISPR Cas – это так называемые биологические "ножницы", позволяющие вырезать, заменять и встраивать фрагменты генетического кода. "Работа велась над геном, который, по аналогии с рисом, отвечает за термочувствительную мужскую стерильность. Из-за сложной генетической структуры пшеницы исследователи получили целую коллекцию растений с различными мутациями. Помимо запланированных термочувствительных линий, эксперимент выявил побочный, но крайне важный эффект: у части мутантов изменилась структура колоса", - пояснили в Сколтехе. "Мы получили удивительную, разнообразную коллекцию мутантов. Уже сейчас в нашем фитотроне появились формы с увеличенным числом зерновок. С одного маленького колоска вместо привычных двух-четырех зерен мы собираем шесть. Неизвестно, что в итоге окажется ценнее — запланированные стерильные линии или эти новые формы. Мы считаем это действительно большим достижением", — заявила профессор Сколтеха Елена Потокина. Исследователи верят в практическую значимость работы для российского и мирового сельского хозяйства в условиях меняющегося климата. "Помимо пшеницы, в лаборатории ведется широкая работа по редактированию генов сои, подсолнечника и гуара — культуры, которую пытаются адаптировать для выращивания в России", - добавили в Сколтехе. В настоящее время ученые готовятся к следующему этапу исследований — выращиванию следующего поколения мутантных растений при разных температурах для проверки стабильности признаков, полученных в результате эксперимента.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сколтех