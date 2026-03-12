https://1prime.ru/20260312/rossijane-868230428.html

Россияне активно бронируют летний отдых на черноморских курортах

Россияне активно бронируют летний отдых на черноморских курортах - 12.03.2026, ПРАЙМ

Россияне активно бронируют летний отдых на черноморских курортах

Россияне после новогодних каникул активно бронируют летние поездки на черноморские курорты, лучшую динамику спроса по сравнению с прошлым годом показывают Крым, | 12.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россияне после новогодних каникул активно бронируют летние поездки на черноморские курорты, лучшую динамику спроса по сравнению с прошлым годом показывают Крым, Анапа и Абхазия, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора "Алеан". "Летние туры на черноморское побережье начинают бронировать еще на старте продаж, в сентябре. После новогодних каникул спрос на лето традиционно активизируется. Наилучшую динамику к прошлому году показывают Крым, Анапа и курорты Абхазии", - сообщили в "Алеан". По данным туроператора, спрос на летний отдых в Крыму вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Особенный интерес туристы проявляют к восточному побережью, к таким городам как Судак, Феодосия, Коктебель и Керчь. Традиционно туристы выбирают санатории и отели "все включено". При этом недорогие отели с небольшим номерным фондом уже приостановили продажи на лето. "Но в целом на лето еще есть места в объектах разных ценовых категорий", - отметили в туроператоре. По его данным, спрос на отдых в Анапе вырос на 10%. Сейчас там бронируют туры туристы, довольные отдыхом в 2025 году, а также те, кто пропустил прошлый сезон и планирует отдохнуть по доступным ценам. "По-прежнему действуют акции, которые позволяют сэкономить на поездке. Туристы выбирают отели с бассейнами, спа-комплексами, анимацией, которые могут предложить альтернативу морю", - отметили в компании. Там также видят рост спроса на туры в Абхазию примерно на 10% за счет доступных цен и появления отелей с системой "все включено". А вот интерес к Геленджику остался на уровне прошлого года. Туристы выбирают популярные отели с полным пансионом, а также бюджетные объекты размещения. Спрос же на Сочи пока отстает от прошлогодних показателей. Здесь туристы чаще всего бронируют отели среднего ценового сегмента или санатории.

