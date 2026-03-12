Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне активно бронируют летний отдых на черноморских курортах - 12.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260312/rossijane-868230428.html
Россияне активно бронируют летний отдых на черноморских курортах
Россияне активно бронируют летний отдых на черноморских курортах - 12.03.2026, ПРАЙМ
Россияне активно бронируют летний отдых на черноморских курортах
Россияне после новогодних каникул активно бронируют летние поездки на черноморские курорты, лучшую динамику спроса по сравнению с прошлым годом показывают Крым, | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T06:18+0300
2026-03-12T06:50+0300
туризм
бизнес
россия
крым
анапа
абхазия
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868230428.jpg?1773287406
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россияне после новогодних каникул активно бронируют летние поездки на черноморские курорты, лучшую динамику спроса по сравнению с прошлым годом показывают Крым, Анапа и Абхазия, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора "Алеан". "Летние туры на черноморское побережье начинают бронировать еще на старте продаж, в сентябре. После новогодних каникул спрос на лето традиционно активизируется. Наилучшую динамику к прошлому году показывают Крым, Анапа и курорты Абхазии", - сообщили в "Алеан". По данным туроператора, спрос на летний отдых в Крыму вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Особенный интерес туристы проявляют к восточному побережью, к таким городам как Судак, Феодосия, Коктебель и Керчь. Традиционно туристы выбирают санатории и отели "все включено". При этом недорогие отели с небольшим номерным фондом уже приостановили продажи на лето. "Но в целом на лето еще есть места в объектах разных ценовых категорий", - отметили в туроператоре. По его данным, спрос на отдых в Анапе вырос на 10%. Сейчас там бронируют туры туристы, довольные отдыхом в 2025 году, а также те, кто пропустил прошлый сезон и планирует отдохнуть по доступным ценам. "По-прежнему действуют акции, которые позволяют сэкономить на поездке. Туристы выбирают отели с бассейнами, спа-комплексами, анимацией, которые могут предложить альтернативу морю", - отметили в компании. Там также видят рост спроса на туры в Абхазию примерно на 10% за счет доступных цен и появления отелей с системой "все включено". А вот интерес к Геленджику остался на уровне прошлого года. Туристы выбирают популярные отели с полным пансионом, а также бюджетные объекты размещения. Спрос же на Сочи пока отстает от прошлогодних показателей. Здесь туристы чаще всего бронируют отели среднего ценового сегмента или санатории.
крым
анапа
абхазия
туризм, бизнес, россия, крым, анапа, абхазия, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, АНАПА, АБХАЗИЯ, Российский союз туриндустрии
06:18 12.03.2026 (обновлено: 06:50 12.03.2026)
 
Россияне активно бронируют летний отдых на черноморских курортах

РИА Новости: россияне активно бронируют летний отдых на Черном море

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россияне после новогодних каникул активно бронируют летние поездки на черноморские курорты, лучшую динамику спроса по сравнению с прошлым годом показывают Крым, Анапа и Абхазия, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора "Алеан".
"Летние туры на черноморское побережье начинают бронировать еще на старте продаж, в сентябре. После новогодних каникул спрос на лето традиционно активизируется. Наилучшую динамику к прошлому году показывают Крым, Анапа и курорты Абхазии", - сообщили в "Алеан".
По данным туроператора, спрос на летний отдых в Крыму вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Особенный интерес туристы проявляют к восточному побережью, к таким городам как Судак, Феодосия, Коктебель и Керчь.
Традиционно туристы выбирают санатории и отели "все включено". При этом недорогие отели с небольшим номерным фондом уже приостановили продажи на лето. "Но в целом на лето еще есть места в объектах разных ценовых категорий", - отметили в туроператоре.
По его данным, спрос на отдых в Анапе вырос на 10%. Сейчас там бронируют туры туристы, довольные отдыхом в 2025 году, а также те, кто пропустил прошлый сезон и планирует отдохнуть по доступным ценам. "По-прежнему действуют акции, которые позволяют сэкономить на поездке. Туристы выбирают отели с бассейнами, спа-комплексами, анимацией, которые могут предложить альтернативу морю", - отметили в компании.
Там также видят рост спроса на туры в Абхазию примерно на 10% за счет доступных цен и появления отелей с системой "все включено". А вот интерес к Геленджику остался на уровне прошлого года. Туристы выбирают популярные отели с полным пансионом, а также бюджетные объекты размещения.
Спрос же на Сочи пока отстает от прошлогодних показателей. Здесь туристы чаще всего бронируют отели среднего ценового сегмента или санатории.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКРЫМАНАПААБХАЗИЯРоссийский союз туриндустрии
 
 
