https://1prime.ru/20260312/rossiya-868261880.html

"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России

"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России - 12.03.2026, ПРАЙМ

"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России

Евросоюз неизменно будет рассматривать Россию как своего противника, отметил политический аналитик Алан Уотсон в социальной сети X. | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T23:28+0300

2026-03-12T23:28+0300

2026-03-12T23:28+0300

мировая экономика

украина

владимир путин

такер карлсон

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Евросоюз неизменно будет рассматривать Россию как своего противника, отметил политический аналитик Алан Уотсон в социальной сети X. "Упоенные собственным идиотизмом, обремененные долгами европейские лидеры, без папочки Трампа, не знают, как двигаться дальше в Украине… потому что у них его нет. Но, конечно же, что бы ни случилось, "Россия всегда будет их врагом…", — написал он. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону детально пояснил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакой целесообразности. Путин отметил, что западные политики регулярно запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних проблем. Тем не менее "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20260312/iran-868261364.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, владимир путин, такер карлсон, ес, нато