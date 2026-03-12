https://1prime.ru/20260312/rossiya-868261880.html
"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России
"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России - 12.03.2026, ПРАЙМ
"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России
Евросоюз неизменно будет рассматривать Россию как своего противника, отметил политический аналитик Алан Уотсон в социальной сети X. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T23:28+0300
2026-03-12T23:28+0300
2026-03-12T23:28+0300
мировая экономика
украина
владимир путин
такер карлсон
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Евросоюз неизменно будет рассматривать Россию как своего противника, отметил политический аналитик Алан Уотсон в социальной сети X. "Упоенные собственным идиотизмом, обремененные долгами европейские лидеры, без папочки Трампа, не знают, как двигаться дальше в Украине… потому что у них его нет. Но, конечно же, что бы ни случилось, "Россия всегда будет их врагом…", — написал он. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону детально пояснил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакой целесообразности. Путин отметил, что западные политики регулярно запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних проблем. Тем не менее "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20260312/iran-868261364.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, владимир путин, такер карлсон, ес, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Путин, Такер Карлсон, ЕС, НАТО
"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России
Аналитик Уотсон: Евросоюз всегда будет выставлять Россию своим врагом