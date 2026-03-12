Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России - 12.03.2026
"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России
"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России - 12.03.2026, ПРАЙМ
"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России
Евросоюз неизменно будет рассматривать Россию как своего противника, отметил политический аналитик Алан Уотсон в социальной сети X. | 12.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Евросоюз неизменно будет рассматривать Россию как своего противника, отметил политический аналитик Алан Уотсон в социальной сети X. "Упоенные собственным идиотизмом, обремененные долгами европейские лидеры, без папочки Трампа, не знают, как двигаться дальше в Украине… потому что у них его нет. Но, конечно же, что бы ни случилось, "Россия всегда будет их врагом…", — написал он. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону детально пояснил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакой целесообразности. Путин отметил, что западные политики регулярно запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних проблем. Тем не менее "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
23:28 12.03.2026
 
"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России

Аналитик Уотсон: Евросоюз всегда будет выставлять Россию своим врагом

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Евросоюз неизменно будет рассматривать Россию как своего противника, отметил политический аналитик Алан Уотсон в социальной сети X.
"Упоенные собственным идиотизмом, обремененные долгами европейские лидеры, без папочки Трампа, не знают, как двигаться дальше в Украине… потому что у них его нет. Но, конечно же, что бы ни случилось, "Россия всегда будет их врагом…", — написал он.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону детально пояснил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакой целесообразности.
Путин отметил, что западные политики регулярно запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних проблем. Тем не менее "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
