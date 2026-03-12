Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль, нефть, доллар и драгметаллы: трейдеры хорошо заработали - 12.03.2026
Рубль, нефть, доллар и драгметаллы: трейдеры хорошо заработали
2026-03-12T17:30+0300
2026-03-12T23:36+0300
По наблюдениям "Альфа-Форекс", национальная валюта демонстрирует небольшое снижение на текущей неделе. Это объясняется внутренними причинами: финансовые власти больше не продают часть золотовалютных резервов и, вместе с тем, сегодня широко обсуждается ужесточение бюджетного правила. Дополнительное давление на рубль вызывают ожидания дальнейшего смягчения монетарного курса ЦБ, ближайшее заседание регулятора состоится в конце следующей недели. По нашим оценкам, до конца второй недели марта внебиржевые торги долларом сохранятся в диапазон 75-81 руб. со смещением к верхней границе.Из поддерживающих факторов выделим ближневосточный конфликт, который вызвал резкое повышение нефтяных котировок: баррель марки Urals на текущий момент стоит около $90, а баррель Brent сегодня утром снова пробил вверх отметку $100. Нефтяной рынок, как видим, после заметного всплеска волатильности устанавливает торговые рамки на март в диапазоне $75-100 за баррель Brent. Объемы торгов нефтью в инструменте CFD "Альфа-Форекс" уже выросли более чем на порядок к февральским показателям и обновляют рекорды.На рынке драгоценных металлов наблюдается коррекция, спрос на золото и серебро остается устойчивым. До конца текущей недели цена тройской унции золота продолжит закрепляться в коридоре $4800 - 5400, а унция серебра в пределах $76-100.Доллар по-прежнему востребован у инвесторов и трейдеров, а пара евро/доллар остается доминирующей не только в "Альфа-Форекс", но и традиционно на мировом валютном рынке. Американская валюта, находясь в статусе мировой резервной, продолжает укрепляться к единой европейской на фоне военного конфликта в Персидском заливе. Усилению позиций не помешали даже неутешительные новости по рынку труда за океаном. Февральский отчет о занятости вне c/х секторе экономики (Nonfarm Payrolls) показал сокращение рабочих мест на 92 тысячи вместо прогнозируемого роста на 58 тысяч. Общий уровень безработицы вырос на 0,1 п.п., до 4,4%. Инфляция в США (CPI, CPI ex Food &amp; Energy) за тот же отчетный период стабилизировалась на уровне 2.4%-2.5% в год. Геополитический фактор может вновь вызвать рост потребительских цен, поэтому дальнейшая восходящая перспектива тренда доллара будет зависеть от позиции ФРС в отношении монетарной политики 18 марта.Прогнозы от "Альфа-Форекс":Пара евро/доллар остается под давлением в диапазоне 1,1450-1,1800.Доллар к рублю торгуется в коридоре 75-81 рублей, со смещением к верхней границе.По евро сохраняется торговый коридор — 88-93 рубля за единую валюту.Тройская унция золота остается в диапазоне $4800 - 5400, а унция серебра –в пределах $76-100.Автор — генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко
17:30 12.03.2026 (обновлено: 23:36 12.03.2026)
 

Рубль, нефть, доллар и драгметаллы: трейдеры хорошо заработали

По наблюдениям "Альфа-Форекс", национальная валюта демонстрирует небольшое снижение на текущей неделе. Это объясняется внутренними причинами: финансовые власти больше не продают часть золотовалютных резервов и, вместе с тем, сегодня широко обсуждается ужесточение бюджетного правила. Дополнительное давление на рубль вызывают ожидания дальнейшего смягчения монетарного курса ЦБ, ближайшее заседание регулятора состоится в конце следующей недели. По нашим оценкам, до конца второй недели марта внебиржевые торги долларом сохранятся в диапазон 75-81 руб. со смещением к верхней границе.
Из поддерживающих факторов выделим ближневосточный конфликт, который вызвал резкое повышение нефтяных котировок: баррель марки Urals на текущий момент стоит около $90, а баррель Brent сегодня утром снова пробил вверх отметку $100. Нефтяной рынок, как видим, после заметного всплеска волатильности устанавливает торговые рамки на март в диапазоне $75-100 за баррель Brent. Объемы торгов нефтью в инструменте CFD "Альфа-Форекс" уже выросли более чем на порядок к февральским показателям и обновляют рекорды.
На рынке драгоценных металлов наблюдается коррекция, спрос на золото и серебро остается устойчивым. До конца текущей недели цена тройской унции золота продолжит закрепляться в коридоре $4800 - 5400, а унция серебра в пределах $76-100.
Доллар по-прежнему востребован у инвесторов и трейдеров, а пара евро/доллар остается доминирующей не только в "Альфа-Форекс", но и традиционно на мировом валютном рынке. Американская валюта, находясь в статусе мировой резервной, продолжает укрепляться к единой европейской на фоне военного конфликта в Персидском заливе. Усилению позиций не помешали даже неутешительные новости по рынку труда за океаном. Февральский отчет о занятости вне c/х секторе экономики (Nonfarm Payrolls) показал сокращение рабочих мест на 92 тысячи вместо прогнозируемого роста на 58 тысяч. Общий уровень безработицы вырос на 0,1 п.п., до 4,4%. Инфляция в США (CPI, CPI ex Food & Energy) за тот же отчетный период стабилизировалась на уровне 2.4%-2.5% в год. Геополитический фактор может вновь вызвать рост потребительских цен, поэтому дальнейшая восходящая перспектива тренда доллара будет зависеть от позиции ФРС в отношении монетарной политики 18 марта.
Прогнозы от "Альфа-Форекс":
Пара евро/доллар остается под давлением в диапазоне 1,1450-1,1800.
Доллар к рублю торгуется в коридоре 75-81 рублей, со смещением к верхней границе.
По евро сохраняется торговый коридор — 88-93 рубля за единую валюту.
Тройская унция золота остается в диапазоне $4800 - 5400, а унция серебра –в пределах $76-100.
Автор — генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
