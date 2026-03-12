Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно вырос в начале торговой сессии - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/rynok-868237380.html
Российский рынок акций умеренно вырос в начале торговой сессии
Российский рынок акций умеренно вырос в начале торговой сессии - 12.03.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно вырос в начале торговой сессии
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии четверга, поддерживаемый дорожающей нефтью, следует из данных Московской... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T10:23+0300
2026-03-12T10:53+0300
рынок
торги
индексы
богдан зварич
мосбиржа
акрон
двмп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861705131_0:35:3519:2014_1920x0_80_0_0_a2c604e3a96bdf88899067e7a1a2fe19.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии четверга, поддерживаемый дорожающей нефтью, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск рос на 0,48% относительно предыдущего закрытия - до 2 867,74 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent дорожал на 5,85%, до 97,36 доллара за баррель. В лидерах роста - акции "Акрона" (+3,03%), ДВМП (+2,03%), "Совкомфлота" (+1,61%), "Роснефти" (+1,33%) и префы "Башнефти" (+1,27%). Акции "Т-Технологий" (ранее - "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка) растут на 0,03%. Акционеры компании ранее в четверг одобрили дробление акций в соотношении 1 к 10. В лидерах снижения - акции банка "Санкт-Петербург" (-0,85%), "Русгидро" (-0,75%), "Селигдара" (-0,69%), "Группы Позитив" (-0,6%) и "Полюса" (-0,59%). "Накануне рынок торговался вблизи уровня 2 850 пунктов, при этом инвесторы сохраняли осторожность из-за высокой волатильности на мировом сырьевом рынке. Главным драйвером сегодняшних торгов остается резкий рост цен на нефть", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Сегодня ожидаем попыток российского рынка возобновить восходящую динамику, что позволит индексу Мосбиржи сделать шаг к верхней границе диапазона 2 800 – 2 900 пунктов. Локомотивом рынка сегодня вновь могут выступить "весовые" бумаги нефтяных компаний, которые поддержит динамика рынка энергоносителей – нефть марки Brent сегодня с утра пробивала отметку в 100 долларов за баррель", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. Эксперт также ожидает сохранения спроса в бумагах "Новатэка", "Русала" и "Фосагро".
https://1prime.ru/20260312/energoresursy-868232936.html
https://1prime.ru/20260312/neft-868235437.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861705131_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_6448c5bb8863cdfa73a27f8cef6d937f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, богдан зварич, мосбиржа, акрон, двмп
Рынок, Торги, Индексы, Богдан Зварич, Мосбиржа, Акрон, ДВМП
10:23 12.03.2026 (обновлено: 10:53 12.03.2026)
 
Российский рынок акций умеренно вырос в начале торговой сессии

Рынок акций РФ умеренно вырос на фоне сообщений о дорожающей нефти

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками рынков на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Монитор с котировками рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии четверга, поддерживаемый дорожающей нефтью, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск рос на 0,48% относительно предыдущего закрытия - до 2 867,74 пункта.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Дмитриев: в мире начинают лучше понимать роль российских нефти и газа
08:29
Майский фьючерс нефти марки Brent дорожал на 5,85%, до 97,36 доллара за баррель.
В лидерах роста - акции "Акрона" (+3,03%), ДВМП (+2,03%), "Совкомфлота" (+1,61%), "Роснефти" (+1,33%) и префы "Башнефти" (+1,27%).
Акции "Т-Технологий" (ранее - "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка) растут на 0,03%. Акционеры компании ранее в четверг одобрили дробление акций в соотношении 1 к 10.
В лидерах снижения - акции банка "Санкт-Петербург" (-0,85%), "Русгидро" (-0,75%), "Селигдара" (-0,69%), "Группы Позитив" (-0,6%) и "Полюса" (-0,59%).
"Накануне рынок торговался вблизи уровня 2 850 пунктов, при этом инвесторы сохраняли осторожность из-за высокой волатильности на мировом сырьевом рынке. Главным драйвером сегодняшних торгов остается резкий рост цен на нефть", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
"Сегодня ожидаем попыток российского рынка возобновить восходящую динамику, что позволит индексу Мосбиржи сделать шаг к верхней границе диапазона 2 800 – 2 900 пунктов. Локомотивом рынка сегодня вновь могут выступить "весовые" бумаги нефтяных компаний, которые поддержит динамика рынка энергоносителей – нефть марки Brent сегодня с утра пробивала отметку в 100 долларов за баррель", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.
Эксперт также ожидает сохранения спроса в бумагах "Новатэка", "Русала" и "Фосагро".
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
WSJ: власти США за несколько часов изменили позицию по выбросу нефти
10:12
 
РынокТоргиИндексыБогдан ЗваричМосбиржаАкронДВМП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала