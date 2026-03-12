Российский рынок акций умеренно вырос в начале торговой сессии

https://1prime.ru/20260312/rynok-868237380.html

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии четверга, поддерживаемый дорожающей нефтью, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск рос на 0,48% относительно предыдущего закрытия - до 2 867,74 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent дорожал на 5,85%, до 97,36 доллара за баррель. В лидерах роста - акции "Акрона" (+3,03%), ДВМП (+2,03%), "Совкомфлота" (+1,61%), "Роснефти" (+1,33%) и префы "Башнефти" (+1,27%). Акции "Т-Технологий" (ранее - "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка) растут на 0,03%. Акционеры компании ранее в четверг одобрили дробление акций в соотношении 1 к 10. В лидерах снижения - акции банка "Санкт-Петербург" (-0,85%), "Русгидро" (-0,75%), "Селигдара" (-0,69%), "Группы Позитив" (-0,6%) и "Полюса" (-0,59%). "Накануне рынок торговался вблизи уровня 2 850 пунктов, при этом инвесторы сохраняли осторожность из-за высокой волатильности на мировом сырьевом рынке. Главным драйвером сегодняшних торгов остается резкий рост цен на нефть", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Сегодня ожидаем попыток российского рынка возобновить восходящую динамику, что позволит индексу Мосбиржи сделать шаг к верхней границе диапазона 2 800 – 2 900 пунктов. Локомотивом рынка сегодня вновь могут выступить "весовые" бумаги нефтяных компаний, которые поддержит динамика рынка энергоносителей – нефть марки Brent сегодня с утра пробивала отметку в 100 долларов за баррель", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. Эксперт также ожидает сохранения спроса в бумагах "Новатэка", "Русала" и "Фосагро".

