Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/sanktsii-868233058.html
В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев
В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев - 12.03.2026, ПРАЙМ
В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев
Многие страны, включая США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России, заявил глава Российского фонда прямых... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T08:32+0300
2026-03-12T08:32+0300
россия
мировая экономика
сша
рф
кирилл дмитриев
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860584578_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_cc5bfcbe1b5a444a9674ccd2de27964b.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Многие страны, включая США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По поручению президента он посетил США, где провёл встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США. "Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать… неэффективность и деструктивный характер санкций против России", - написал Дмитриев в Telegram.
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860584578_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_26b972f2d2c9d4d82bf711febf948734.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, рф, кирилл дмитриев, санкции против рф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Кирилл Дмитриев, санкции против РФ
08:32 12.03.2026
 
В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев

Дмитриев: многие страны начинают лучше понимать неэффективность антироссийских санкций

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Многие страны, включая США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По поручению президента он посетил США, где провёл встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США.
"Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать… неэффективность и деструктивный характер санкций против России", - написал Дмитриев в Telegram.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАРФКирилл Дмитриевсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала