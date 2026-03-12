https://1prime.ru/20260312/sanktsii-868233058.html

В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев

В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев - 12.03.2026, ПРАЙМ

В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев

Многие страны, включая США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России, заявил глава Российского фонда прямых... | 12.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Многие страны, включая США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По поручению президента он посетил США, где провёл встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США. "Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать… неэффективность и деструктивный характер санкций против России", - написал Дмитриев в Telegram.

