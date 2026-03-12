https://1prime.ru/20260312/sanktsii-868233058.html
В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев
В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев - 12.03.2026, ПРАЙМ
В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев
Многие страны, включая США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России, заявил глава Российского фонда прямых... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T08:32+0300
2026-03-12T08:32+0300
2026-03-12T08:32+0300
россия
мировая экономика
сша
рф
кирилл дмитриев
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860584578_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_cc5bfcbe1b5a444a9674ccd2de27964b.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Многие страны, включая США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По поручению президента он посетил США, где провёл встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США. "Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать… неэффективность и деструктивный характер санкций против России", - написал Дмитриев в Telegram.
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860584578_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_26b972f2d2c9d4d82bf711febf948734.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, рф, кирилл дмитриев, санкции против рф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Кирилл Дмитриев, санкции против РФ
В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев
Дмитриев: многие страны начинают лучше понимать неэффективность антироссийских санкций