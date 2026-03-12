https://1prime.ru/20260312/sber-868242831.html
СберСтрахование жизни выплатило россиянам 900 млрд рублей в 2025 году
СберСтрахование жизни выплатило россиянам 900 млрд рублей в 2025 году - 12.03.2026, ПРАЙМ
СберСтрахование жизни выплатило россиянам 900 млрд рублей в 2025 году
"СберСтрахование жизни" по итогам 2025 года выплатило по договорам страхования жизни и здоровья рекордные 897,9 миллиардов рублей. Это на 26,2% больше, чем... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T14:40+0300
2026-03-12T14:40+0300
2026-03-12T14:40+0300
финансы
бизнес
россия
сберстрахование жизни
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862908815_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_42d1a54b64afec66eff0c28fb9448d40.jpg
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. "СберСтрахование жизни" по итогам 2025 года выплатило по договорам страхования жизни и здоровья рекордные 897,9 миллиардов рублей. Это на 26,2% больше, чем годом ранее. Таким образом, доля страховой компании составила 35,2% от всех выплат по страхованию в стране, следует из данных Банка России по итогам 2025 года. Наибольший объем выплат клиенты получили по программам страхования жизни с инвестиционной составляющей — 450,5 миллиардов рублей. С помощью программ накопительного страхования жизни россияне накопили 425,6 миллиардов рублей. Выплаты по рисковому страхованию жизни, включая ипотечное и кредитное страхование жизни, составили 21,8 миллиарда рублей. Сборы по продуктам страхования жизни и здоровья компании составили в прошлом году 1,036 триллионов рублей. "СберСтрахование жизни" активно внедряет новые технологии и сервисы в страховании, чтобы оказывать людям помощь в трудные периоды жизни как можно быстрее и эффективнее. Так, благодаря искусственному интеллекту страховая компания делает выплаты клиентам по кредитному страхованию жизни по рискам временной нетрудоспособности и уходу из жизни всего за пять минут. Сервис стал доступен в июле 2025 года и уже помог оказать поддержу тысячам российских семей из разных регионов страны.
https://1prime.ru/20260304/strakhovanie-868011024.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862908815_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_7e07f816f6d42909b3679dfd5bea8452.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес, россия, сберстрахование жизни
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, СберСтрахование жизни
СберСтрахование жизни выплатило россиянам 900 млрд рублей в 2025 году
СберСтрахование жизни выплатило россиянам рекордные 900 млрд рублей в 2025 году
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. "СберСтрахование жизни" по итогам 2025 года выплатило по договорам страхования жизни и здоровья рекордные 897,9 миллиардов рублей. Это на 26,2% больше, чем годом ранее.
Таким образом, доля страховой компании составила 35,2% от всех выплат по страхованию в стране, следует из данных Банка России по итогам 2025 года.
Наибольший объем выплат клиенты получили по программам страхования жизни с инвестиционной составляющей — 450,5 миллиардов рублей. С помощью программ накопительного страхования жизни россияне накопили 425,6 миллиардов рублей.
Выплаты по рисковому страхованию жизни, включая ипотечное и кредитное страхование жизни, составили 21,8 миллиарда рублей. Сборы по продуктам страхования жизни и здоровья компании составили в прошлом году 1,036 триллионов рублей.
"СберСтрахование жизни" активно внедряет новые технологии и сервисы в страховании, чтобы оказывать людям помощь в трудные периоды жизни как можно быстрее и эффективнее.
Так, благодаря искусственному интеллекту страховая компания делает выплаты клиентам по кредитному страхованию жизни по рискам временной нетрудоспособности и уходу из жизни всего за пять минут. Сервис стал доступен в июле 2025 года и уже помог оказать поддержу тысячам российских семей из разных регионов страны.
В "СберСтраховании жизни" огласили итоги первого года работы ДСЖ