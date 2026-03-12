Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СберСтрахование жизни выплатило россиянам 900 млрд рублей в 2025 году - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/sber-868242831.html
СберСтрахование жизни выплатило россиянам 900 млрд рублей в 2025 году
СберСтрахование жизни выплатило россиянам 900 млрд рублей в 2025 году - 12.03.2026, ПРАЙМ
СберСтрахование жизни выплатило россиянам 900 млрд рублей в 2025 году
"СберСтрахование жизни" по итогам 2025 года выплатило по договорам страхования жизни и здоровья рекордные 897,9 миллиардов рублей. Это на 26,2% больше, чем... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T14:40+0300
2026-03-12T14:40+0300
финансы
бизнес
россия
сберстрахование жизни
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862908815_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_42d1a54b64afec66eff0c28fb9448d40.jpg
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. "СберСтрахование жизни" по итогам 2025 года выплатило по договорам страхования жизни и здоровья рекордные 897,9 миллиардов рублей. Это на 26,2% больше, чем годом ранее. Таким образом, доля страховой компании составила 35,2% от всех выплат по страхованию в стране, следует из данных Банка России по итогам 2025 года. Наибольший объем выплат клиенты получили по программам страхования жизни с инвестиционной составляющей — 450,5 миллиардов рублей. С помощью программ накопительного страхования жизни россияне накопили 425,6 миллиардов рублей. Выплаты по рисковому страхованию жизни, включая ипотечное и кредитное страхование жизни, составили 21,8 миллиарда рублей. Сборы по продуктам страхования жизни и здоровья компании составили в прошлом году 1,036 триллионов рублей. "СберСтрахование жизни" активно внедряет новые технологии и сервисы в страховании, чтобы оказывать людям помощь в трудные периоды жизни как можно быстрее и эффективнее. Так, благодаря искусственному интеллекту страховая компания делает выплаты клиентам по кредитному страхованию жизни по рискам временной нетрудоспособности и уходу из жизни всего за пять минут. Сервис стал доступен в июле 2025 года и уже помог оказать поддержу тысячам российских семей из разных регионов страны.
https://1prime.ru/20260304/strakhovanie-868011024.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862908815_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_7e07f816f6d42909b3679dfd5bea8452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, россия, сберстрахование жизни
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, СберСтрахование жизни
14:40 12.03.2026
 
СберСтрахование жизни выплатило россиянам 900 млрд рублей в 2025 году

СберСтрахование жизни выплатило россиянам рекордные 900 млрд рублей в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. "СберСтрахование жизни" по итогам 2025 года выплатило по договорам страхования жизни и здоровья рекордные 897,9 миллиардов рублей. Это на 26,2% больше, чем годом ранее.
Таким образом, доля страховой компании составила 35,2% от всех выплат по страхованию в стране, следует из данных Банка России по итогам 2025 года.
Наибольший объем выплат клиенты получили по программам страхования жизни с инвестиционной составляющей — 450,5 миллиардов рублей. С помощью программ накопительного страхования жизни россияне накопили 425,6 миллиардов рублей.
Выплаты по рисковому страхованию жизни, включая ипотечное и кредитное страхование жизни, составили 21,8 миллиарда рублей. Сборы по продуктам страхования жизни и здоровья компании составили в прошлом году 1,036 триллионов рублей.
"СберСтрахование жизни" активно внедряет новые технологии и сервисы в страховании, чтобы оказывать людям помощь в трудные периоды жизни как можно быстрее и эффективнее.
Так, благодаря искусственному интеллекту страховая компания делает выплаты клиентам по кредитному страхованию жизни по рискам временной нетрудоспособности и уходу из жизни всего за пять минут. Сервис стал доступен в июле 2025 года и уже помог оказать поддержу тысячам российских семей из разных регионов страны.
Рублевые купюры разного достоинства. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
В "СберСтраховании жизни" огласили итоги первого года работы ДСЖ
4 марта, 16:54
 
ФинансыБизнесРОССИЯСберСтрахование жизни
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала