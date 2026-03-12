https://1prime.ru/20260312/sber-868242831.html

СберСтрахование жизни выплатило россиянам 900 млрд рублей в 2025 году

СберСтрахование жизни выплатило россиянам 900 млрд рублей в 2025 году - 12.03.2026, ПРАЙМ

СберСтрахование жизни выплатило россиянам 900 млрд рублей в 2025 году

"СберСтрахование жизни" по итогам 2025 года выплатило по договорам страхования жизни и здоровья рекордные 897,9 миллиардов рублей. Это на 26,2% больше, чем... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T14:40+0300

2026-03-12T14:40+0300

2026-03-12T14:40+0300

финансы

бизнес

россия

сберстрахование жизни

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862908815_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_42d1a54b64afec66eff0c28fb9448d40.jpg

МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. "СберСтрахование жизни" по итогам 2025 года выплатило по договорам страхования жизни и здоровья рекордные 897,9 миллиардов рублей. Это на 26,2% больше, чем годом ранее. Таким образом, доля страховой компании составила 35,2% от всех выплат по страхованию в стране, следует из данных Банка России по итогам 2025 года. Наибольший объем выплат клиенты получили по программам страхования жизни с инвестиционной составляющей — 450,5 миллиардов рублей. С помощью программ накопительного страхования жизни россияне накопили 425,6 миллиардов рублей. Выплаты по рисковому страхованию жизни, включая ипотечное и кредитное страхование жизни, составили 21,8 миллиарда рублей. Сборы по продуктам страхования жизни и здоровья компании составили в прошлом году 1,036 триллионов рублей. "СберСтрахование жизни" активно внедряет новые технологии и сервисы в страховании, чтобы оказывать людям помощь в трудные периоды жизни как можно быстрее и эффективнее. Так, благодаря искусственному интеллекту страховая компания делает выплаты клиентам по кредитному страхованию жизни по рискам временной нетрудоспособности и уходу из жизни всего за пять минут. Сервис стал доступен в июле 2025 года и уже помог оказать поддержу тысячам российских семей из разных регионов страны.

https://1prime.ru/20260304/strakhovanie-868011024.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, сберстрахование жизни