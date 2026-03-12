https://1prime.ru/20260312/serbiya-868242511.html

"Нефтяная индустрия Сербии" запросила у США новое продление лицензии

"Нефтяная индустрия Сербии" запросила у США новое продление лицензии

БЕЛГРАД, 12 мар - ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящаяся под санкциями США, запросила у американского минфина новое продление лицензии на оперативную деятельность, сообщила пресс-служба компании. "Компания NIS запросила от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новую лицензию на беспрепятственное осуществление оперативной деятельности компании и после 20 марта, когда истекает действующая лицензия, выданная 20 февраля", - говорится в сообщении компании. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL. Глава минэнерго Сербии заявила в конце января, что национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC хочет купить часть акций NIS у венгерской MOL, после того как та приобретет контрольный пакет у российской стороны, а государство Сербия затем увеличит свою долю на 5% за счет венгров. Она отметила, что речь шла и о будущей работе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Панчево, так как переработка нефти на НПЗ повышает ВВП Сербии и имеет исключительное влияние на экономику страны, наряду с большим числом трудоустроенных. Нефтеперерабатывающий завод NIS, который был остановлен под санкциями США с 9 октября, после получения 1 января временной лицензии на оперативную деятельность возобновил переработку нефти. На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.

