"Нефтяная индустрия Сербии" запросила у США новое продление лицензии - 12.03.2026
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260312/serbiya-868242511.html
"Нефтяная индустрия Сербии" запросила у США новое продление лицензии
2026-03-12T13:29+0300
2026-03-12T13:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg
БЕЛГРАД, 12 мар - ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящаяся под санкциями США, запросила у американского минфина новое продление лицензии на оперативную деятельность, сообщила пресс-служба компании. "Компания NIS запросила от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новую лицензию на беспрепятственное осуществление оперативной деятельности компании и после 20 марта, когда истекает действующая лицензия, выданная 20 февраля", - говорится в сообщении компании. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL. Глава минэнерго Сербии заявила в конце января, что национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC хочет купить часть акций NIS у венгерской MOL, после того как та приобретет контрольный пакет у российской стороны, а государство Сербия затем увеличит свою долю на 5% за счет венгров. Она отметила, что речь шла и о будущей работе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Панчево, так как переработка нефти на НПЗ повышает ВВП Сербии и имеет исключительное влияние на экономику страны, наряду с большим числом трудоустроенных. Нефтеперерабатывающий завод NIS, который был остановлен под санкциями США с 9 октября, после получения 1 января временной лицензии на оперативную деятельность возобновил переработку нефти. На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
13:29 12.03.2026
 
"Нефтяная индустрия Сербии" запросила у США новое продление лицензии

NIS запросила у Минфина США новое продление лицензии

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаг Сербии. Архивное фото
© flickr.com / graneits
