Центробанк оштрафовал девелоперскую группу ПИК - 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T10:38+0300
2026-03-12T10:39+0300
финансы
банки
бизнес
рф
пик
10:38 12.03.2026 (обновлено: 10:39 12.03.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Банк России вынес постановление о привлечении к административной ответственности девелоперской группы ПИК.
Как сообщается на сайте ЦБ, регулятор принял решение о наложении штрафа на ПАО "ПИК - специализированный застройщик" на основании части 2 статьи 15.23.1 КоАП РФ - нарушение порядка или срока направления сообщения о проведении собрания акционеров или непредоставление или нарушение срока предоставления информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров.
Указанная статья предусматривает наложение административного штрафа на юрлиц в размере 500-700 тысяч рублей.
Ранее Банк России признал оферту компании "Недвижимые активы" о выкупе акций миноритариев девелоперской группы ПИК несоответствующей законодательству РФ.
ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Много лет крупнейшим акционером группы был Сергей Гордеев, в последние годы сокративший свою долю в застройщике до 14,5%. Сейчас структура акционерного капитала компании не раскрывается.
 
ФинансыБанкиБизнесРФПИК
 
 
Заголовок открываемого материала