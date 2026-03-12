https://1prime.ru/20260312/shtraf-868236522.html

Центробанк оштрафовал девелоперскую группу ПИК

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Банк России вынес постановление о привлечении к административной ответственности девелоперской группы ПИК. Как сообщается на сайте ЦБ, регулятор принял решение о наложении штрафа на ПАО "ПИК - специализированный застройщик" на основании части 2 статьи 15.23.1 КоАП РФ - нарушение порядка или срока направления сообщения о проведении собрания акционеров или непредоставление или нарушение срока предоставления информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров. Указанная статья предусматривает наложение административного штрафа на юрлиц в размере 500-700 тысяч рублей. Ранее Банк России признал оферту компании "Недвижимые активы" о выкупе акций миноритариев девелоперской группы ПИК несоответствующей законодательству РФ. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Много лет крупнейшим акционером группы был Сергей Гордеев, в последние годы сокративший свою долю в застройщике до 14,5%. Сейчас структура акционерного капитала компании не раскрывается.

