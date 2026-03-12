https://1prime.ru/20260312/slovakiya-868258767.html

Словакия подтвердила дискуссию об исключении Фридмана и Усманова из санкций

Словакия подтвердила дискуссию об исключении Фридмана и Усманова из санкций

БРАТИСЛАВА, 12 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил дискуссию об исключении из санкций российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. "Да, дискуссия об исключении этих двух имен (из санкционных списков - ред.) идет и не только этих двух имен, она еще не завершена, ее ведут несколько стран, мы - часть этой дискуссии", - сказал Бланар в ходе встречи с депутатами словацкого парламента в четверг. Во вторник издание EUobserver со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщило, что Словакия планирует заблокировать продление действующих в ЕС визовых ограничений и замораживания активов в отношении российских физических и юридических лиц, срок действия которых истекает 15 марта, если ЕС не снимет санкции с российских бизнесменов Фридмана и Усманова.

