https://1prime.ru/20260312/slovakiya-868258767.html
Словакия подтвердила дискуссию об исключении Фридмана и Усманова из санкций
Словакия подтвердила дискуссию об исключении Фридмана и Усманова из санкций - 12.03.2026, ПРАЙМ
Словакия подтвердила дискуссию об исключении Фридмана и Усманова из санкций
Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил дискуссию об исключении из санкций российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T22:26+0300
2026-03-12T22:26+0300
2026-03-12T22:26+0300
экономика
россия
мировая экономика
словакия
михаил фридман
алишер усманов
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859652941_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_48fc9d2c75664826010d1e6cfa558806.jpg
БРАТИСЛАВА, 12 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил дискуссию об исключении из санкций российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. "Да, дискуссия об исключении этих двух имен (из санкционных списков - ред.) идет и не только этих двух имен, она еще не завершена, ее ведут несколько стран, мы - часть этой дискуссии", - сказал Бланар в ходе встречи с депутатами словацкого парламента в четверг. Во вторник издание EUobserver со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщило, что Словакия планирует заблокировать продление действующих в ЕС визовых ограничений и замораживания активов в отношении российских физических и юридических лиц, срок действия которых истекает 15 марта, если ЕС не снимет санкции с российских бизнесменов Фридмана и Усманова.
https://1prime.ru/20260312/advokat-868231847.html
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859652941_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_db0f668db19848201e28b5a161afc158.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, словакия, михаил фридман, алишер усманов, ес, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, Михаил Фридман, Алишер Усманов, ЕС, МИД
Словакия подтвердила дискуссию об исключении Фридмана и Усманова из санкций
Глава МИД Словакии Бланар: дискуссия об исключении Фридмана и Усманова не завершена