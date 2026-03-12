Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия подтвердила дискуссию об исключении Фридмана и Усманова из санкций - 12.03.2026
Словакия подтвердила дискуссию об исключении Фридмана и Усманова из санкций
2026-03-12T22:26+0300
2026-03-12T22:26+0300
БРАТИСЛАВА, 12 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил дискуссию об исключении из санкций российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. "Да, дискуссия об исключении этих двух имен (из санкционных списков - ред.) идет и не только этих двух имен, она еще не завершена, ее ведут несколько стран, мы - часть этой дискуссии", - сказал Бланар в ходе встречи с депутатами словацкого парламента в четверг. Во вторник издание EUobserver со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщило, что Словакия планирует заблокировать продление действующих в ЕС визовых ограничений и замораживания активов в отношении российских физических и юридических лиц, срок действия которых истекает 15 марта, если ЕС не снимет санкции с российских бизнесменов Фридмана и Усманова.
22:26 12.03.2026
 
Словакия подтвердила дискуссию об исключении Фридмана и Усманова из санкций

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БРАТИСЛАВА, 12 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил дискуссию об исключении из санкций российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.
"Да, дискуссия об исключении этих двух имен (из санкционных списков - ред.) идет и не только этих двух имен, она еще не завершена, ее ведут несколько стран, мы - часть этой дискуссии", - сказал Бланар в ходе встречи с депутатами словацкого парламента в четверг.
Во вторник издание EUobserver со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщило, что Словакия планирует заблокировать продление действующих в ЕС визовых ограничений и замораживания активов в отношении российских физических и юридических лиц, срок действия которых истекает 15 марта, если ЕС не снимет санкции с российских бизнесменов Фридмана и Усманова.
Адвокат рассказал о сложностях с санкциями ЕС против России
