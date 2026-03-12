Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия установила рекорд по экспорту муки из соевых бобов - 12.03.2026
Россия установила рекорд по экспорту муки из соевых бобов
Россия установила рекорд по экспорту муки из соевых бобов
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала 8,5 тысячи тонн муки из соевых бобов на сумму 4 миллиона долларов, установив рекорд за всю историю наблюдений, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки почти 8,5 тысячи тонн муки тонкого и грубого помола из соевых бобов на 4 миллиона долларов", - говорится в сообщении. "Экспортный объем муки из соевых бобов из России как в весе, так и в деньгах стал рекордным за всю историю наблюдений. Ранее максимум в натуральном выражении был зафиксирован в 2014 году - около 5 тысяч тонн на 3,7 миллиона долларов", - добавляется там. В ведомстве отметили, что в 2024 году экспорт составил 3,2 тысячи тонн на сумму около 1,8 миллиона долларов. Объем поставок за прошлый год вырос в 2,7 раза в натуральном выражении и в 2,3 раза - в стоимостном Там добавили, что крупнейшим импортером муки из соевых бобов стал Китай: поставки туда составили более 6 тысяч тонн на 2,7 миллиона долларов. Также отметилась Белоруссия - около 2,2 тысячи тонн на 1,3 миллиона долларов. Помимо этого Россия осуществляла поставки в Сербию, Армению и Казахстан.
11:10 12.03.2026
 
Россия установила рекорд по экспорту муки из соевых бобов

Россия в 2025 году экспортировала 8,5 тыс тонн муки из соевых бобов на $4 миллиона

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала 8,5 тысячи тонн муки из соевых бобов на сумму 4 миллиона долларов, установив рекорд за всю историю наблюдений, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки почти 8,5 тысячи тонн муки тонкого и грубого помола из соевых бобов на 4 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
"Экспортный объем муки из соевых бобов из России как в весе, так и в деньгах стал рекордным за всю историю наблюдений. Ранее максимум в натуральном выражении был зафиксирован в 2014 году - около 5 тысяч тонн на 3,7 миллиона долларов", - добавляется там.
В ведомстве отметили, что в 2024 году экспорт составил 3,2 тысячи тонн на сумму около 1,8 миллиона долларов. Объем поставок за прошлый год вырос в 2,7 раза в натуральном выражении и в 2,3 раза - в стоимостном
Там добавили, что крупнейшим импортером муки из соевых бобов стал Китай: поставки туда составили более 6 тысяч тонн на 2,7 миллиона долларов. Также отметилась Белоруссия - около 2,2 тысячи тонн на 1,3 миллиона долларов. Помимо этого Россия осуществляла поставки в Сербию, Армению и Казахстан.
 
