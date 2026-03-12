https://1prime.ru/20260312/soya-868238118.html

Россия установила рекорд по экспорту муки из соевых бобов

Россия установила рекорд по экспорту муки из соевых бобов - 12.03.2026, ПРАЙМ

Россия установила рекорд по экспорту муки из соевых бобов

Россия в прошлом году экспортировала 8,5 тысячи тонн муки из соевых бобов на сумму 4 миллиона долларов, установив рекорд за всю историю наблюдений, сообщил... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T11:10+0300

2026-03-12T11:10+0300

2026-03-12T11:10+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

китай

белоруссия

сербия

агроэкспорт

соя

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/76278/00/762780070_0:168:2954:1830_1920x0_80_0_0_8d5839f1d880164653216f07a25bd61a.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала 8,5 тысячи тонн муки из соевых бобов на сумму 4 миллиона долларов, установив рекорд за всю историю наблюдений, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки почти 8,5 тысячи тонн муки тонкого и грубого помола из соевых бобов на 4 миллиона долларов", - говорится в сообщении. "Экспортный объем муки из соевых бобов из России как в весе, так и в деньгах стал рекордным за всю историю наблюдений. Ранее максимум в натуральном выражении был зафиксирован в 2014 году - около 5 тысяч тонн на 3,7 миллиона долларов", - добавляется там. В ведомстве отметили, что в 2024 году экспорт составил 3,2 тысячи тонн на сумму около 1,8 миллиона долларов. Объем поставок за прошлый год вырос в 2,7 раза в натуральном выражении и в 2,3 раза - в стоимостном Там добавили, что крупнейшим импортером муки из соевых бобов стал Китай: поставки туда составили более 6 тысяч тонн на 2,7 миллиона долларов. Также отметилась Белоруссия - около 2,2 тысячи тонн на 1,3 миллиона долларов. Помимо этого Россия осуществляла поставки в Сербию, Армению и Казахстан.

китай

белоруссия

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, китай, белоруссия, сербия, агроэкспорт, соя, бизнес