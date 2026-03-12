В США оценили последствия отказа Европы от российских энергоносителей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260312/ssha-868227538.html
энергетика
экономика
мировая экономика
европа
иран
ближний восток
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868227538.jpg?1773273196
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Отказ Европы от российских энергоносителей в сочетании с нынешней эскалацией вокруг Ирана лишил европейскую экономику прежнего запаса прочности, сделав её максимально уязвимой перед лицом глобальных ценовых шоков и рыночной волатильности, говорится в докладе Института международных финансов (IIF) в Вашингтоне. "Европа добилась значительного прогресса в снижении зависимости от российских энергоресурсов с 2022 года, однако континент по-прежнему остается крайне чувствительным к колебаниям мировых цен на энергоносители. Таким образом, текущий конфликт (вокруг Ирана – ред.) влияет на Европу прежде всего через нефтяные рынки, маршруты поставок СПГ и стоимость морских перевозок, а не через прямые перебои в снабжении", - говорится в докладе. В IIF пришли к выводу, что конфликт на Ближнем Востоке бьет по Европе не через дефицит ресурсов, а через мировые цены: резкий взлет стоимости нефти и газа быстро разгоняет инфляцию в ЕС, так как бизнес оперативно перекладывает расходы на энергию в ценники товаров и услуг. Согласно оценкам IIF, рост цен на нефть марки Brent на 25% спровоцирует скачок инфляции по всей Европе и одновременно приведет к снижению темпов роста реального ВВП в последующие кварталы. Если цена на нефть закрепится в диапазоне 110–120 долларов за баррель, Европу ждет мощный инфляционный шок и более глубокое падение темпов экономического роста, отмечает IIF. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.
европа
иран
ближний восток
мировая экономика, европа, иран, ближний восток, ес
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Отказ Европы от российских энергоносителей в сочетании с нынешней эскалацией вокруг Ирана лишил европейскую экономику прежнего запаса прочности, сделав её максимально уязвимой перед лицом глобальных ценовых шоков и рыночной волатильности, говорится в докладе Института международных финансов (IIF) в Вашингтоне.
"Европа добилась значительного прогресса в снижении зависимости от российских энергоресурсов с 2022 года, однако континент по-прежнему остается крайне чувствительным к колебаниям мировых цен на энергоносители. Таким образом, текущий конфликт (вокруг Ирана – ред.) влияет на Европу прежде всего через нефтяные рынки, маршруты поставок СПГ и стоимость морских перевозок, а не через прямые перебои в снабжении", - говорится в докладе.
В IIF пришли к выводу, что конфликт на Ближнем Востоке бьет по Европе не через дефицит ресурсов, а через мировые цены: резкий взлет стоимости нефти и газа быстро разгоняет инфляцию в ЕС, так как бизнес оперативно перекладывает расходы на энергию в ценники товаров и услуг.
Согласно оценкам IIF, рост цен на нефть марки Brent на 25% спровоцирует скачок инфляции по всей Европе и одновременно приведет к снижению темпов роста реального ВВП в последующие кварталы.
Если цена на нефть закрепится в диапазоне 110–120 долларов за баррель, Европу ждет мощный инфляционный шок и более глубокое падение темпов экономического роста, отмечает IIF.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаЕВРОПАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕС
 
 
