https://1prime.ru/20260312/ssha-868227538.html

В США оценили последствия отказа Европы от российских энергоносителей

В США оценили последствия отказа Европы от российских энергоносителей - 12.03.2026, ПРАЙМ

В США оценили последствия отказа Европы от российских энергоносителей

Отказ Европы от российских энергоносителей в сочетании с нынешней эскалацией вокруг Ирана лишил европейскую экономику прежнего запаса прочности, сделав её... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T02:53+0300

2026-03-12T02:53+0300

2026-03-12T02:53+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

европа

иран

ближний восток

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868227538.jpg?1773273196

ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Отказ Европы от российских энергоносителей в сочетании с нынешней эскалацией вокруг Ирана лишил европейскую экономику прежнего запаса прочности, сделав её максимально уязвимой перед лицом глобальных ценовых шоков и рыночной волатильности, говорится в докладе Института международных финансов (IIF) в Вашингтоне. "Европа добилась значительного прогресса в снижении зависимости от российских энергоресурсов с 2022 года, однако континент по-прежнему остается крайне чувствительным к колебаниям мировых цен на энергоносители. Таким образом, текущий конфликт (вокруг Ирана – ред.) влияет на Европу прежде всего через нефтяные рынки, маршруты поставок СПГ и стоимость морских перевозок, а не через прямые перебои в снабжении", - говорится в докладе. В IIF пришли к выводу, что конфликт на Ближнем Востоке бьет по Европе не через дефицит ресурсов, а через мировые цены: резкий взлет стоимости нефти и газа быстро разгоняет инфляцию в ЕС, так как бизнес оперативно перекладывает расходы на энергию в ценники товаров и услуг. Согласно оценкам IIF, рост цен на нефть марки Brent на 25% спровоцирует скачок инфляции по всей Европе и одновременно приведет к снижению темпов роста реального ВВП в последующие кварталы. Если цена на нефть закрепится в диапазоне 110–120 долларов за баррель, Европу ждет мощный инфляционный шок и более глубокое падение темпов экономического роста, отмечает IIF. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.

европа

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, иран, ближний восток, ес