США ожидают возобновления судоходства через Ормузский пролив
2026-03-12T03:05+0300
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты ожидают восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив в ближайшие недели, заявил глава минэнерго США Крис Райт на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля с Ираном.
"Надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы увидим возобновление движения судов в Ормузском проливе и возвращение мира к нормальной жизни", - сказал министр в эфире телеканала Fox News.
При этом в среду президент США Дональд Трамп заявил, что угрозы для судоходных компаний в Ормузском проливе нет, добавив, что американские военные якобы уничтожили почти весь минный флот Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.
