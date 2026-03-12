https://1prime.ru/20260312/ssha-868227928.html

США ожидают возобновления судоходства через Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты ожидают восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив в ближайшие недели, заявил глава минэнерго США Крис Райт на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля с Ираном. "Надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы увидим возобновление движения судов в Ормузском проливе и возвращение мира к нормальной жизни", - сказал министр в эфире телеканала Fox News. При этом в среду президент США Дональд Трамп заявил, что угрозы для судоходных компаний в Ормузском проливе нет, добавив, что американские военные якобы уничтожили почти весь минный флот Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.

