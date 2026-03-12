https://1prime.ru/20260312/ssha-868248683.html

США в январе сократили торговый дефицит с ЕС почти в три раза

12.03.2026

США по итогам января сократили почти в три раза в месячном выражении торговый дефицит с Евросоюзом, подсчитало РИА Новости по данным американской статстлужбы.

экономика

мировая экономика

сша

ес

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. США по итогам января сократили почти в три раза в месячном выражении торговый дефицит с Евросоюзом, подсчитало РИА Новости по данным американской статстлужбы. Так, импорт товаров из Евросоюза сократился на 20,7% в месячном выражении, до 38 миллиардов долларов с 47,9 миллиарда в декабре. Что касается экспорта, то он в январе сократился на 2,4%, до 33,3 миллиарда долларов. В результате дефицит американского торгового баланса с ЕС снизился до 4,7 миллиарда долларов с 13,8 миллиарда в декабре. Таким образом, дефицит сократился в 2,9 раза в месячном выражении.

сша

2026

мировая экономика, сша, ес