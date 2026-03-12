Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США в январе сократили торговый дефицит с ЕС почти в три раза - 12.03.2026
США в январе сократили торговый дефицит с ЕС почти в три раза
США в январе сократили торговый дефицит с ЕС почти в три раза - 12.03.2026, ПРАЙМ
США в январе сократили торговый дефицит с ЕС почти в три раза
США по итогам января сократили почти в три раза в месячном выражении торговый дефицит с Евросоюзом, подсчитало РИА Новости по данным американской статстлужбы. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T16:35+0300
2026-03-12T16:35+0300
экономика
мировая экономика
сша
ес
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. США по итогам января сократили почти в три раза в месячном выражении торговый дефицит с Евросоюзом, подсчитало РИА Новости по данным американской статстлужбы. Так, импорт товаров из Евросоюза сократился на 20,7% в месячном выражении, до 38 миллиардов долларов с 47,9 миллиарда в декабре. Что касается экспорта, то он в январе сократился на 2,4%, до 33,3 миллиарда долларов. В результате дефицит американского торгового баланса с ЕС снизился до 4,7 миллиарда долларов с 13,8 миллиарда в декабре. Таким образом, дефицит сократился в 2,9 раза в месячном выражении.
сша
мировая экономика, сша, ес
Экономика, Мировая экономика, США, ЕС
16:35 12.03.2026
 
США в январе сократили торговый дефицит с ЕС почти в три раза

Статстат: США в январе сократили в три раза торговый дефицит с Евросоюзом

Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. США по итогам января сократили почти в три раза в месячном выражении торговый дефицит с Евросоюзом, подсчитало РИА Новости по данным американской статстлужбы.
Так, импорт товаров из Евросоюза сократился на 20,7% в месячном выражении, до 38 миллиардов долларов с 47,9 миллиарда в декабре.
Что касается экспорта, то он в январе сократился на 2,4%, до 33,3 миллиарда долларов.
В результате дефицит американского торгового баланса с ЕС снизился до 4,7 миллиарда долларов с 13,8 миллиарда в декабре. Таким образом, дефицит сократился в 2,9 раза в месячном выражении.
США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго
