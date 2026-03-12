https://1prime.ru/20260312/ssha-868248683.html
США в январе сократили торговый дефицит с ЕС почти в три раза
США в январе сократили торговый дефицит с ЕС почти в три раза - 12.03.2026, ПРАЙМ
США в январе сократили торговый дефицит с ЕС почти в три раза
США по итогам января сократили почти в три раза в месячном выражении торговый дефицит с Евросоюзом, подсчитало РИА Новости по данным американской статстлужбы. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T16:35+0300
2026-03-12T16:35+0300
2026-03-12T16:35+0300
экономика
мировая экономика
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_0:163:2175:1386_1920x0_80_0_0_5f8326f2eec3cd771c632ba78939f7f1.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. США по итогам января сократили почти в три раза в месячном выражении торговый дефицит с Евросоюзом, подсчитало РИА Новости по данным американской статстлужбы. Так, импорт товаров из Евросоюза сократился на 20,7% в месячном выражении, до 38 миллиардов долларов с 47,9 миллиарда в декабре. Что касается экспорта, то он в январе сократился на 2,4%, до 33,3 миллиарда долларов. В результате дефицит американского торгового баланса с ЕС снизился до 4,7 миллиарда долларов с 13,8 миллиарда в декабре. Таким образом, дефицит сократился в 2,9 раза в месячном выражении.
https://1prime.ru/20260312/sanktsii-868247968.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_56:0:2120:1548_1920x0_80_0_0_6541a1f2b7875007322fdd144dca8787.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, ес
Экономика, Мировая экономика, США, ЕС
США в январе сократили торговый дефицит с ЕС почти в три раза
Статстат: США в январе сократили в три раза торговый дефицит с Евросоюзом
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. США по итогам января сократили почти в три раза в месячном выражении торговый дефицит с Евросоюзом, подсчитало РИА Новости по данным американской статстлужбы.
Так, импорт товаров из Евросоюза
сократился на 20,7% в месячном выражении, до 38 миллиардов долларов с 47,9 миллиарда в декабре.
Что касается экспорта, то он в январе сократился на 2,4%, до 33,3 миллиарда долларов.
В результате дефицит американского торгового баланса с ЕС снизился до 4,7 миллиарда долларов с 13,8 миллиарда в декабре. Таким образом, дефицит сократился в 2,9 раза в месячном выражении.
США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго